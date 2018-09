Trommlerzug Lindau/Aeschach bringt Jubiläumskalender heraus

Der Trommlerzug Lindau/Aeschaf feiert 2019 sein 100-jähriges Bestehen und bringt anlässlich des Jubiläums einen „besonderen“ Kalender heraus. Damir Muralovic setzte Mitglieder des Trommlerzugs in Schwarzlicht in Szene. Ergänzt werden diese Aufnahmen durch Impressionen in Schwarz/Weiss von Magdalena Wasmeier. Zudem findet der Betrachter weitere Aufnahmen in farbigen Bildern mit aufwendigen Körperbemalungen die im UV-Licht aufgenommen wurden. Mit dem Erlös möchte der Zug das Jubiläum finanzieren und braucht auch einige Tausend Euro für den Umzug am Lindauer Kinderfest. Der Kalender kann bei Smiling Sun in Reutin, Rickenbacher Straße 21, Papier Enderlin in Aeschach, Webergasse 3, und bei Papier Enderlin, Cramergasse 6, sowie auf der Homepage des Trommlerzuges erworben werden. Foto: Trommlerzug