Trommler versprechen eine fulminante Schwarzlicht-Show

Sie haben im Frühjahr mehrfach vor 6500 Basketballfans im Audi-Dome gespielt. Doch der Trommlerzug Lindau-Aeschach freut sich auch auf die Wir-helfen-Gala in der Inselhalle vor kleinerem Publikum. Dort versprechen sie einen fulminanten Auftritt.

Denn die Schwarzlicht-Show hat auch der FC Bayern München nicht bekommen. Umso mehr freut sich Thomas Willig, Vize-Vorsitzender der Aeschacher Trommler, darauf, diese Show in der neuen Inselhalle zu zeigen. 30 bis 40 Trommler sind normalerweise bei den Auftritten des Vereins dabei, der vor knapp hundert Jahren für das Kinderfest gegründet worden ist. Das Jubiläum will der Trommlerzug beim Kinderfest im kommenden Jahr mit einem besonderen Auftritt im Kinderfestumzug feiern. Denn da werden viele Ehemalige nochmal dabei sein. Rund hundert Aktive wollen dann für Wirbel sorgen.

„So was wie uns gibt es in Deutschland, so glaube ich, nicht nochmal“, sagt Willig stolz und verweist auf die Deutschen Meisterschaften der Musikvereine, bei dem die Aeschacher vor vier Jahren nur ganz knapp geschlagen den Vize-Meister-Titel holten. Der Dynamik der Trommler kann man sich kaum entziehen. Das löst bei Zuschauern Begeisterung aus.

Das begeistert auch die Trommler selbst, die deshalb immer wieder Nachwuchs erhalten. Willig lobt zudem das Gruppenerlebnis, denn der Trommlerzug sei fast wie eine Familie. Und natürlich sind es ganz besondere Erlebnisse, denn bei den Profi-Basketballern des FC Bayern München spielt kein anderer Verein. So hoffen Willig und seine Mitstreiter, dass sie auch in der kommenden Saison wieder Auftritte im Audi-Dome in München haben werden.

Zunächst aber bereiten sich die Trommler auf die Wir-helfen-Gala vor, bei der sie den Auftakt machen. Weitere Künstler des Abends sind die Bodensee-Ballettcompagnie, die Theatergruppe Podium84, Zauberer Thomaselli, Pianist Peter Vogel und Soulsänger Karl Frierson. Eintrittskarten kosten zehn Euro. Der Vorverkauf läuft.