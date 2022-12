Tritte und Schläge im Lindenhofpark: 17-Jähriger muss für drei Jahre ins Gefängnis

Den zweite Jugendliche, der während dem Vorfall in Aeschach geschlagen hatte, verurteilte das Lindauer Amtsgericht zu einem Jahr und sechs Monaten auf Bewährung. So auch die anderen beiden Angeklagten. Ob sie ins Gefängnis müssen, wird im Laufe ihrer Bewährungszeit entschieden. Einen Arrest von wenigen Wochen müssen alle absitzen.

Im Sommer 2021 sind Feiern unter Jugendlichen in Lindau immer wieder eskaliert. Es stellte sich heraus: Während die allermeisten friedlich blieben, gab es Störenfriede. Sie sorgten bei Lindauern für Angst und Schrecken. Nun zieht das Gericht die Notbremse – und bringt einen der Haupttäter hinter Gittern.

Es ist seine zweite Verhandlung innerhalb einer Woche. Der 17-jährige Angeklagte sitzt ruhig auf seinem Stuhl im Saal des Lindauer Amtsgerichts. Neben ihm reihen sich drei andere junge Männer und ihre Anwälte auf. Die Taten, für die die 16- bis 18-Jährigen aus Lindau, Kressbronn und Friedrichshafen sich verantworten müssen: Räuberische Erpressung, gefährliche Körperverletzung und Raub.

Was im Februar in Aeschach geschah

Was passiert ist, daran hat das Gericht keine Zweifel. An einem Abend im Februar dieses Jahres nahmen die vier Jugendlichen am Aeschacher Bahnhof drei 14-Jährigen Handys, Geldbeutel und Kopfhörer ab. Dabei soll einer der Angeklagten gesagt haben: „Ich schlage dich behindert, wenn du das iPhone nicht zurücksetzt und entsperrst.“

Auf dem Weg zur Sparda-Bank trat ein Angeklagter einem der 14-Jährigen in den Rücken und schlug ihm ins Gesicht. In der Bank ließen sie von ihren Opfern so viel Geld abheben, bis das Konto leer war. Später schlug der 17-jährige Haupttäter einem der Jugendlichen nochmals ins Gesicht und bedrohte ihn: Er bekomme sein Handy nur zurück, wenn er ihm 150 Euro gibt.

Insgesamt dauerte die Tat 30 Minuten, sagt Richterin Brigitte Grenzstein während der Verhandlung. „Das war ein massives Vorgehen.“ Es sei klar, dass die Taten geplant und die Angeklagten professionell vorgegangen seien, so der Staatsanwalt zuvor.

Das Motiv der Jugendlichen? „Sie haben Geld gebraucht“, so die Richterin. Das leitet sie aus einem Satz ab, der damals auf dem Weg zum Bankautomaten gefallen sein soll. „So einen Scheiß machen wir sonst nicht, aber wir brauchen das Geld“, habe einer der Täter gesagt.

Gute Beweislage, viele Zeugen

Zeugen und Videomaterial zeigten: Die Beweislage sei gut, man habe viele Zeugen gehört, unter ihnen die drei Opfer, und Videomaterial aus den Banken habe für Aufklärung gesorgt. Der Druck, den die Angeklagten auf die drei Jugendlichen ausübten, habe man eindrücklich gesehen, sagt Grenzstein. „Nicht alle haben geschlagen, aber alle waren dabei und haben die Gewalt gebilligt.“

Die härteste Strafe erteilt sie dem 17-jährigen Haupttäter. Er habe eine zentrale Rolle gespielt. Er habe die Tat koordiniert und mehrmals Schläge und Tritte verpasst. Die Richterin verurteilt ihn zu drei Jahren Haft. Die anderen Angeklagten bekommen eine Bewährungsstrafe (siehe Kasten).

17-Jähriger war schon vorbestraft

Die Straftat war nicht die einzige, die sich der 17-Jährige innerhalb von ein paar Monaten zuschulden kommen ließ. Im Sommer 2021 war er mit anderen im Lindenhofpark auf eine Gruppe Jugendlicher losgegangen. Die Opfer seien grundlos verprügelt worden, sagt der Tettnanger Richter Peter Pahnke im Gespräch mit der LZ, der die nicht-öffentliche Verhandlung am dortigen Amtsgericht geleitet hat. Einem Jugendlichen sei sogar gegen den Kopf getreten worden. Wer genau wie beteiligt war, habe man nicht herausfinden können.

Jugendliche begehen schwere Straftaten in Lindau. Nun zieht das Gericht die Notbremse. (Foto: Symbol: dpa)

Kurz darauf sollen die Täter auch noch eine andere Gruppe, die Geburtstag feierte, attackiert haben. Die Opfer hatten nach dem Angriff Verletzungen, blaue Flecken im Gesicht. Sie mussten teilweise ins Krankenhaus und waren länger krankgeschrieben. Einer erlitt einen Nasenbeinbruch.

Vor dem Tettnanger Amtsgericht sagten die drei Angeklagten, sie hätten die Angriffe im Lindenhofpark aus Langeweile gemacht, so der Richter Peter Pahnke. „Aus Frust und weil sie während der Corona-Pandemie nichts zu tun hatten.“

Eine Strafe für mehrere Vergehen

Für das Vergehen verurteilte das Amtsgericht in Tettnang den 17-jährigen Haupttäter, der auch im Lindenhofpark eine maßgebliche Rolle gespielt haben soll, zu einer Jugendstrafe von einem Jahr und sechs Monaten. Ob zur Bewährung oder nicht, sollte später entschieden werden. Brigitte Grenzstein vom Lindauer Amtsgericht legte die Urteile zusammen und entschied sich für eine Haftstrafe.

Es dauerte, bis verhandelt wurde

Von der Tat bis zur Verhandlung der gefährlichen Körperverletzung im Lindenhofpark vergingen eineinhalb Jahre. In Lindau waren die Angreifer in der Zwischenzeit laut Polizei nicht mehr aufgetaucht. Polizeichef Michael Jeschke vermutete, dass sie Angst hatten, weil sie wussten, dass sie unter Beobachtung standen.

Laut Brigitte Grenzstein sei die Zeit bis zur Verhandlung der räuberischen Erpressung nicht auffällig lang. Bei vielen Beteiligten und umfangreicher Ermittlungen sei das normal.

Man habe lange nicht gewusst, wer wie beteiligt war, so Richter Pahnke zum Vorfall im Lindenhofpark. Die Täter, die vor Gericht standen, hatte die Polizei über Kameraaufnahmen aus dem Bus erkannt, mit dem sie nach Hause gefahren waren. Die Kemptener Kriminalpolizei wertete Spuren, Handychats und Videomaterial aus. Es habe viele Zeugen gegeben, sagt Pahnke. Die Verhandlung am Amtsgericht Tettnang wurde öfter verschoben.

Polizeiarbeit hat ihre Grenzen

Die ausufernden Partys in Lindau sind mittlerweile zurückgegangen. Ist es im Corona-Sommer 2021 bei Feiern unter Jugendliche im Lindenhofpark oder am Giebelbach öfter zu Gewalt gekommen, gab es solche Vorfälle in diesem Jahr nicht mehr.

Für Polizeichef Jeschke war der Vorfall in Aeschach im Februar ein Wendepunkt. „Ab da wussten wir, wir müssen etwas ändern“, sagt Michael Jeschke im Gespräch mit der LZ. Von da an ging die Polizei eher auf Jugendlichen zu und sprachen mit ihnen, anstatt auf harte Kontrollen zu setzen und sie zu verscheuchen. Michael Jeschke ist aber klar: Es muss unterschieden werden zwischen Jugendlichen, die friedlich feiern wollen, und den Störenfrieden, die jetzt vor Gericht standen. Auch die städtische Jugendarbeit weiß um ihre Grenzen. „Wir sind nicht da, um alle zu erreichen, sondern machen niederschwellige Angebote“, sagte Anna Krüger gegenüber der LZ, die im Team der offenen Jugendarbeit ist.

Der 17-Jährige, der jetzt für drei Jahre ins Gefängnis muss, hat noch nicht alle ausstehenden Gerichtsverhandlungen hinter sich gebracht. Er muss sich bald auch noch wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.