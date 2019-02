Tretrollerfahrerin flüchtet nach Unfall

Eine 48-jährige Lindauerin hat am Montagmittag gegen 13.05 Uhr, mir ihrem PAuto kw an einer Schule in der Reutiner Straße auf ihren Sohn gewartet. Die 48-Jährige stand dabei mit ihrem Auto zum Teil auf dem Gehweg. Eine 58-jährige Lindauerin fuhr zu dieser Zeit mit ihrem Tretroller auf dem Gehweg neben der Reutiner Straße in Richtung Köchlinkreuzung. Die 58-Jährige touchierte beim Vorbeifahren das Auto der 48-Jährigen mit dem Lenker. Die 58-Jährige setzte ihre Fahrt fort, obwohl die 48-Jährige ihr noch hinterherrief. Sie konnte aber im Zuge der Fahndung im Bereich der Köchlinstraße aufgegriffen werden, wie die Polizei mitteilt.

Am Auto der 48-Jährigen entstand ein Schaden von etwa 500 Euro. Gegen die Tretrollerfahrerin wird nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt.