Tres Y Dos – Tango aus Vorarlberg

Der Jazzclub Lindau und der Zeughausverein laden am Samstag, 18. September um 20 Uhr zu einer gemeinsamen Veranstaltung ins Lindauer Zeughaus ein: „Tres Y Dos“, das Vorarlberger Tangoquintett, wird zum wiederholten Male auf den Brettern der Bühne am Unteren Schrannenplatz stehen. Das aktuelle Programm ist Astor Piazzolla gewidmet, der am 11. März 2021 seinen 100. Geburtstag gefeiert hätte. Personalisierte Karten zu 20 Euro, für Mitglieder ermäßigt 16 Euro und für Schüler/Studenten zum Preis von 8 Euro gibt es an der Theaterkasse, im Lindaupark, sowie unter www.zeughaus-lindau.de und reservix.de; Restkarten stehen evtl. an der Abendkasse zum Verkauf. Für den Besuch der Veranstaltung ist voraussichtlich ein 3G-Nachweis erforderlich. Medizinische Masken sind beim Einlass und auf den Wegen im Zeughaus erforderlich, dürfen aber am Platz abgenommen werden.