Trelleborg kauft Lindauer MG Silikon AG

Die schwedische Trelleborg-Gruppe hat zum 31. Oktober das Lindauer Unternehmen MG Silikon AG übernommen. Der Hersteller von Dichtungslösungen für die Luft- und Raumfahrt gehörte zuvor zur französischen Saint-Gobain-Gruppe.

MG Silikon ist somit Teil des Geschäftsbereichs Trelleborg Sealing Solutions mit Hauptsitz in Stuttgart-Vaihingen, wie Trelleborg jetzt in einer Pressemitteilung schreibt. Damit verstärke Trelleborg die Entwicklung und Produktion von Dichtungslösungen für die internationale Luft- und Raumfahrtindustrie. Zu den Produkten der MG Silikon gehören laut Pressetext unter anderem Dichtungen, die in Flugzeugzellen, Fenstern sowie Kabinenausstattungen verarbeitet werden.

Warum die MG Silikon AG für Trelleborg interessant ist

„Mit der nun abgeschlossenen Akquise stärken wir die Produktionskapazitäten für Flugzeugdichtungen und bauen unser Portfolio für die Luft- und Raumfahrtindustrie weiter aus“, wird Torben Anderson, Leiter des Segments Luft- und Raumfahrt bei Trelleborg Sealing Solutions, zitiert.

Das Unternehmen erwarte, dass der globale Luft- und Raumfahrtmarkt in den nächsten Jahren stark wachsen wird, heißt es im Pressetext. Flugzeughersteller und Zulieferer verfolgen Projekte, die die Branche nachhaltiger machen sollen, etwa mit Materialien, die Flugzeuge leichter und aerodynamischer sowie Triebwerke effizienter machen.