Treibholz sperrt in Lindau die Häfen ab

In einem landwirtschaftlichem Ökonomiegebäude in Grünkraut-Ottershofen hat es am Mittwochabend gegen 22.50 Uhr gebrannt.

Nach Angaben des Polizeipräsidiums Konstanz brach das Feuer im Dachgeschoss des gewerblich genutzten Gebäudeteils aus. Dieses wurde durch den Brand größtenteils zerstört. Die Feuerwehr konnte das Übergreifen auf den Wohnbereich des Gebäudes verhindern. Kräfte der örtlichen Feuerwehr, des Rettungsdienstes sowie der Polizei waren vor Ort im Einsatz.