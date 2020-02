Das Ensemble unter der Leitung des norwegischen Sängers und Regisseurs Espen Nowacki war mit seiner neuen Show zu Gast in Lindau. „Grease“, „Tanz der Vampire“ und „Das Dschungelbuch“ – waren nur drei der 20 Erfolgsmusicals, die am Samstagabend in der gut halb gefüllten Inselhalle im Mittelpunkt standen.

„Best of Musicals“ – acht Gesangs- und Tanzsolisten, die versuchten dem Publikum und dem Saal für ganze drei Stunden den Glanz eines kleines Musicaltheaters zu verleihen und es in die Traumwelt von 50 Jahren Musicalgeschichte zu entführen.

Mit vielen bekannten Melodien und tänzerischen Einlagen erlebte das Publikum einen Streifzug durch gefühlvolle Balladen wie „Wein‘ nicht um mich Argentinien“ aus Evita, Erinnerung aus Cats oder „Ich gehör‘ nur mir“ aus Elisabeth, Hits aus den Musicals Grease und Mamma Mi“ sowie We will rock you. Die Solisten ließen dabei keine Wünsche offen und mischten auch moderne Stücke aus Burlesque, Der König der Löwen oder Die Schneekönigin mit ein. Klassiker wie Das Phantom der Oper, The Rocky Horror Show, Jekyll and Hyde oder Sister Act standen ebenfalls auf dem Programm.

Musicals verbinden bekanntlich Generationen: So fanden Musikfreunde quer durch alle Altersklassen den Weg nach Lindau, denn das Programm versprach: „Herausragende Darsteller mit kraftvollen Stimmen, die mit den erfolgreichsten Hits der beliebtesten Musicalproduktionen ihre Zuschauer verzaubern. Dazu schillernde Kostümen, schauspielerisches Talent und einem ausgefeilten Licht- und Soundkonzept.“

Also, die Kostüme waren definitiv schillernd und einfallsreich. Freilich musste man als Zuschauer Abstriche beim klassischen Bühnenbild machen, das durch moderne LED-Bildschirme ersetzt wurde, was bei einer Truppe, die jeden Tag in einer anderen Stadt auftritt und das nicht immer in großen Theatern, nicht anders zu bewerkstelligen ist – und auch nicht weiter störte.

Früh war jedoch klar, dass die Instrumentalmusik vom Band und die Tontechnik nicht mit den Darstellern harmonierten. Der permanente Kampf gegen die viel zu laute Musik konnte nur verloren werden. Was den auch nur mittelmäßig geschulten Ohren so mancher Zuschauer die Haare aufstellte. Es war zu erwarten, dass hier in Lindau nicht die Crème de la Crème des Musicalgeschäfts auftreten würde und dass das Gesangstalent vielleicht nicht zu Höhenflügen verleiten würde, jedoch hätte es sich durchaus besser hören lassen und das Talent nicht so unter den Scheffel gestellt, hätte nicht die besagte Lautstärke fast jedes Stück ruiniert, was nicht nur bei der Schneekönigin das Eis zum bersten brachte.

Die Choreographie, professionell und durchaus ansprechend, wurde leider immer wieder durch den Versuch unterbrochen, locker-humorvolle Übergänge zwischen den Stücken zu schaffen, was meist nicht wirklich aufging. So sucht die arme Ukrainerin wahrscheinlich immer noch nach einem reichen Mann aus dem Publikum. Vielleicht trifft sie dabei aber auch auf Kaiser Franz Josef, der auf dem Weg zum Zigarettenautomat eben noch schnell den Müll rausbringt.

Zur Verwunderung einiger und irritierender Weise zur Begeisterung vieler, wurden die wiederkehrenden Animationseinwürfe der Darsteller, allen voran durch den Regisseur Espen Nowacki, der bei fast jedem Stück selbst mit auf der Bühne stand, relativ gut angenommen.

Das ist dann wohl Geschmackssache und jedem selbst überlassen, ob fehl am Platz oder nicht, wenn zwei Herren aus dem Publikum gezogen und im Anschluss etwas gequält über die Tanzfläche geschleift werden, oder ob eine Tanzstunde zu Grease bei einem Musicalabend notwendig ist.

Die Reise in die große Welt der Musicals: Hier sollte man sich am besten sein eigenes Bild machen.