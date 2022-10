Traumhafter Saisonabschluss: Sofia Wiedenroth gewinnt in Barcelona

„Ich genieße die Zeit und nehme das so mit“, sagte Sofia Wiedenroth vor ihrem letzten Saisonrennen. Nach einem harten Programm in den vergangenen Wochen entschied sich die Lindauer Profimountainbikerin für eine lockere Vorbereitung und lag mit ihrer Strategie genau richtig: Zum Abschluss gewann die 27-Jährige das E-Mountainbike-Weltcuprennen in Barcelona.

In Spanien ließ die Fahrerin vom Specialized Enduro Team vier Konkurrentinnen hinter sich. Sie absolvierte die 27,3 Kilometer in einer Stunde, 16 Minuten und 35 Sekunden und war damit knapp eine Minute schneller als die zweitplatzierte Schweizerin Kathrin Stirnemann. Die Französin Justine Tonso (+0:06,34 Minuten), die beiden Spanierinnen Sandra Santanyes Murillo (+0:07,58 Minuten) und Elisabeth Guillen Mateos (+0:11,58 Minuten) hatten einen gehörigen Abstand auf Wiedenroth.

19 Punkte fehlen zum Gesamtsieg

Für die Gesamtwertung des E-Mountainbike-Weltcups hatte der Sieg der Lindauerin keine große Bedeutung. Die Radsportlerin des TSV Niederstaufen stand schon vorher als Zweite fest. Insgesamt 19 Saisonpunkte mehr als Wiedenroth sammelte die Nicole Göldi: Die Schweizerin siegte in Bologna (Italien) und sicherte sich Doppelsiege in Charade/Clermont Ferrand (Frankreich), Spa-Francorchamps (Belgien) sowie in Girona (Spanien).

Wiedenroths Erfolg in Barcelona war dennoch etwas Besonderes. Die Lindauerin gewann zum ersten Mal seit den ersten beiden Rennen im Jahr 2021 in Monaco mal wieder ein Weltcuprennen im E-Mountainbike Cross Country – das ist rund eineinhalb Jahre her. Damals bedeutete ihr Doppelsieg eine Premiere nach Maß nach ihrem Wechsel zu Specialized.. Diesmal war ihr Sieg in Barcelona ein erfolgreicher Abschluss einer insgesamt guten Rennsaison, so erreichte sie in der E-Enduro-Weltserie ebenfalls den zweiten Rang. „Das ist definitiv ein traumhaftes Ende der Saison 2022“, zeigte sich Wiedenroth glücklich.