Traumhafte Bedingungen für die Lacustre-Segler

Fünf Wettfahrten unter fairen Bedingungen hat die Pokalregatta des Yachtclubs Hard am Wochenende geboten. Am Start waren laut Mitteilung elf Lacustre und sieben 30er Schärenkreuzer.

Nachdem am Freitag ein Unwetter über den See gezogen war, entwickelte sich ab Samstagmittag eine kräftige Thermik mit vier Beaufort. Die beiden Wettfahrtleiter Thomas und Jürgen Peter konnten hintereinander vier Wettfahrten anschießen, die nur geringe Dreher und konstanten Wind boten. „Das sind Bedingungen, die nicht immer gegeben sind,“ meinte Peter. Der Präsident der Lacustrevereinigung Bodensee, Ernst Zollinger, ergänzte: „Das war ein traumhaftes Wochenende. Warm und auf dem Wasser nie zu heiß, der See ganz grün und ein ständiger Wind.“ Am Sonntag reichte es nach etwas Warten auf Wind immerhin zu einem fünften Lauf, der auf der zweiten Kreuz abgekürzt wurde.

Bei den Lacustre siegte Lokalfavorit Gerhard Jahn vom Bregenzer Segel-Club vor Colin Nussbaum vom Segelclub Hallwil und Wolfgang Birkle vom Segler Verein Staad. Bei den 30er Schärenkreuzern gewann Kurt Huppenkothen vom Bregenzer Segel-Club vor Reinhold Böhler von der Seglervereinigung Gnadensee Allensbach und Rolf Steuer vom Yacht-Club Radolfzell.