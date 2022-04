Traumata bei Geflüchteten: Der Schrecken wird wieder und wieder erlebt

Professorin Yesim Erim (Jahrgang 1960) ist Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie. Seit 2013 leitet sie die psychosomatische und psychotherapeutische Abteilung des Universitätsklinikums Erlangen. Yesim Erim ist Türkin. Sie wurde in Istanbul geboren, wo sie auch studierte und als Ärztin in verschiedenen Krankenhäusern tätig war. In Deutschland forschte sie zur psychischen Gesundheit von syrischen Flüchtlingen und setzt sich dafür ein, dass Geflüchtete psychologische Betreuung erhalten. Bei den Lindauer Psychotherapiewochen bietet sie seit 2008 Kurse zum Thema Traumatherapie bei Geflüchteten an.

Die Flüchtlingsberatungsstellen sind unter einem Dachverband organisiert, der zu finden ist unter www.baff-zentren.org