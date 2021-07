Trauerulme vor Lindauer Casino muss gefällt werden

Lindau (lz) - Lange wird die Trauerulme vor dem Casino auf der Lindauer Insel nicht mehr stehen. Wie die Stadt in einer Pressemitteilung schreibt, muss die GTL die abgestorbene Trauerulme fällen, um den Verkehr sicher zu halten. Die Untere Naturschutzbehörde sei darüber informiert und hat die Fällung des markanten Baumes genehmigt, so die Stadt. Da der Bereich um die Spielbank stark frequentiert ist und im August dort verschiedene Veranstaltungen stattfinden, wird die Fällung vorgezogen. Die Trauerulme soll entweder in der Woche nach dem 26. Juli oder in der Woche nach dem 2. August gefällt werden. Foto: Garten- und Tiefbaubetriebe Lindau