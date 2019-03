Trappers gleichen Serie gegen die Islanders aus

Den Sensationssieg (3:2 nach Verlängerung) von Freitagabend zum Auftakt der Play-off-Achtelfinalserie der Eishockey-Oberliga bei den Tilburg Trappers haben die EV Lindau Islanders im zweiten Aufeinandertreffen am Sonntagabend nicht wiederholen können. Vor 1100 Zuschauern in der fast ausverkauften Lindauer Eissportarena im Eichwald unterlag die Mannschaft von EVL-Spielertrainer Chris Stanlex mit 2:5 (1:2, 1:2, 0:1). Vor dem dritten Spiel am Dienstagabend in den Niederlanden steht es 1:1 in der Best-of-Five-Serie.

Das Heimspiel der Islanders begann, wie das erste Aufeinandertreffen endete – mit einem Tor von Andreas Farny. In Überzahl, Mitch Bruijsten musste für zwei Minuten die Strafbank drücken, markierte der EVL-Kapitän auf Vorlage von Fredrik Widen früh die Führung (4.). Die hatte allerdings nur knapp zweieinhalb Minuten Bestand: Danny Stempher traf zum Ausgleich. Und die Gäste aus den Niederlanden legten nach, nachdem die Islanders ihr nächstes Überzahlspiel nicht verwerteten. Trappers-Verteidiger Boet van Gestel traf per Schlagschuss zur Gästeführung (13.).

Einige Strafen

Anders als 48 Stunden zuvor in Tilburg, wo es zwischen beiden Kontrahenten weitgehend fair verlief, wurde am Sonntag in Lindau teils mit harten Bandagen gekämpft. Beleg dafür: Zweimal zwei Minuten, die der rigoros durchgreifende Hauptschiedsrichter in der 16. Minute für insgesamt vier Kampfhähne aussprach. Nachdem Tilburgs Kontingentmann Brock Montgomery Kai Laux umstieß und sich dabei selbst verletzte, gingen die Hausherren mit einem Mann mehr auf dem Eis ins Mitteldrittel, konnten den Vorteil jedoch nicht nutzen. Ganz anders der amtierende Oberligameister, der mit zwei Überzahltreffern auf die Siegerstraße einbog. Hierbei war für Lindau auch ein bisschen Pech im Spiel: Beim 1:3 durch Nardo Nagtzaam (30.) fehlten den Lindauern 21 Sekunden, beim 1:4 durch Jordy Verkiel (33.) ganze acht Sekunden zur Vollzähligkeit.

Matteo Miller verkürzt noch

Der nächste Dämpfer aus EVL-Sicht, nachdem Filip Stopinski nur die Oberkante der Latte des Tilburger Gehäuses traf (34.), folgte auf dem Fuß. Lennartsson, freigespielt an der Bande direkt vor der Lindauer Wechselbank, wurde von Meierdres, der blitzschnell rauslief, umgerammt – absolut Penalty-würdig. Der Hauptschiedsrichter war anderer Meinung, ein Gästespieler saß die fälligen zwei Minuten Strafzeit ab. Gut nur, dass wenig später Matteo Miller aus kurzer Distanz doch noch den 2:4-Anschlusstreffer besorgte (38.).

Doch im Schlussdrittel fehlte den Gastgebern die Kraft, den Spieß nochmals umzudrehen. Die Tilburg Trappers drückten jetzt mächtig aufs Tempo – und belohnten sich mit dem 5:2 durch van Gestel. Der wurde von Bruijsten fein bedient, zog rechts von der Blauen Linie ab und traf ins lange Eck (46.). EVL-Goalie David Zabolotny war chancenlos. Damit haben sich die Tilburger das Heimrecht wieder zurückgeholt.