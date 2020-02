Transporter rammt Straßenlampe und flieht

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag ist der Fahrer eines Transporters in der Kemptener Straße gegen eine Straßenlaterne gefahren und beschädigte diese massiv. Anschließend fuhr er davon, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Weil er dabei beobachtet wurde konnte der Fahrer nach kürzester Zeit ermittelt und noch in der Nähe der Unfallstelle angehalten werden.