Trans-Bavaria 2022 P-Seminar Fahrt des VHG

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

420 Kilometer in fünf Tagen – diese Strecke haben wir, die Teilnehmer des P-Seminars Trans Bavaria, inklusive 4900 Höhenmetern, zurückgelegt. Unser Projekt: Eine einwöchige Fahrradtour vom Bodensee an den Königssee.

Mit Beginn des Schuljahrs 2021/22 startete unsere Planung. Hierbei erhielt jedes Team eine spezifische Aufgabe, von der Finanzierung über Erste-Hilfe-Versorgung im Notfall bis hin zur Traningsgestaltung. Zusätzlich war jede Teilgruppe für die Planung einer Tagesetappe zuständig.

Geplant war unsere Tour im Juli – leider mussten wir, aufgrund einiger Corona-Erkrankungen in unserer Gruppe, diese auf Ende September verschieben.

An unserem ersten Tag kamen wir am Alpsee vorbei, weiter Richtung Füssen. Dort kamen wir am Lechfall vorbei, der einen beachtlichen Eindruck hinterließ.

An Tag zwei starteten wir bei frischen fünf Grad in Füssen mit einem tollen Blick auf die Königsschlösser. Trotz kleineren Schwierigkeiten bei der Routenfindung kamen wir in unserem Etappenziel Benediktbeuren an. Dort übernachteten wir im gleichnamigen Kloster.

Tag drei sollte für alle eine Herausforderung werden. Mit 90 Kilometern und über 1200 Höhenmetern war dieser der anspruchsvollste Teilabschnitt. Nach dem ersten anstrengenden Anstieg machten wir einen wohlverdienten Stopp. Dann ging es weiter zum Tegernsee, welcher auch auf dem Gruppenbild zu erkennen ist. Erschöpft, aber glücklich, ließen wir den Abend in unserer Unterkunft in Rohrdorff gemeinsam ausklingen.

Nach diesem kräftezehrenden Tag erfreuten wir uns an einer entspannteren Etappe nach Inzell. Diese führte uns am bekannten Chiemsee vorbei. Etwa eine halbe Stunde vor dem Ziel hatten wir die erste Panne auf unserer Tour. Das Pedal ist ab. Was tun? Abwechselnd schoben wir unseren Mitschüler zur Unterkunft, wo das Rad glücklicherweise repariert werden konnte, sodass wir alle zusammen das letzte Stück antraten.

Hochmotiviert starteten wir unseren letzten Tag. Nachdem wir Bad Reichenhall passiert hatten, erblickten wir ein atemberaubendes Bergpanorama. Zwei Stunden später, mit kurzem Zwischenhalt in unserer letzten Unterkunft, erreichten wir endlich unser großes Ziel: den Königssee. Überglücklich, dass wir gemeinsam unser Ziel erreicht hatten, genossen wir die Aussicht auf den See sowie die Berge.