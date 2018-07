Traktor stürzt in Bach: zwei Tote und mehrere Verletzte

Bei einem Ausweichmanöver stürzte ein Traktor eine Böschung hinab. Tragisch: Das Gefährt war nicht zugelassen, der Fahrer war alkoholisiert.

Der nicht zugelassene Traktor war nach Polizeiangaben am Samstagabend auf einem Güterweg nahe der Sattelalpe unterwegs. Der Fahrer, der laut Alkoholtest 1,8 Promille im Blut hatte, transportierte noch vier weitere Männer (30 bis 55 Jahre) auf der Transportmulde.

Etwa 20 Meter vor der Brücke Kobelalpe Kreuzung Sulz-Ilgalpe dann der Zwischenfall: Nachdem er einem Pkw mit vermutlich deutschem Kennzeichen ausgewichen war, kam der Fahrer des Traktors nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte etwa acht Meter in die Tiefe. Der Traktor überschlug sich und kam in dem Fluss Kobelach zum Liegen.

Zwei Männer (49 und 41 Jahre alt) zogen sich so schwere Verletzungen zu, dass sie noch an der Unfallstelle starben. Die anderen Männer wurden teils leicht, teils schwer verletzt und wurden in die Krankenhäuser Feldkirch, Dornbirn und Bregenz eingeliefert.

Zur weiteren Abklärung des genauen Unfallherganges bittet die Polizei Dornbirn den Autofahrer sowie etwaige Zeugen und Ersthelfer sich zu melden.

Feuerwehr, Bergrettung und Polizei waren mit mehreren Fahrzeugen und Hubsschraubern im Großeinsatz.