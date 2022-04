Trainingslager in Italien: Lindauer Schwimmer gleichen Defizite aus

Unter dem Motto „Spaß haben und hart trainieren“ hat nach zweijähriger Zwangspause für die Wettkampfmannschaft der Schwimmabteilung des TSV 1850 Lindau das traditionelle Trainingslager in der ersten Osterferienwoche stattgefunden. Als Ort wurde das bereits bewährte Cattolica in Italien ausgewählt, wo das TSV-Trainingscamp bereits zum zehnten Mal organisiert wurde.

Unter der Leitung des Cheftrainers und Abteilungsleiters Wilfried Fuchs hatte das Trainerteam Marc Aigner, Lasse Batke, Lois Debruyne, Markus Kickl und Violeta Mihut alle Hände voll zu tun, um für die Schwimmerinnen und Schwimmer im Alter von neun bis 19 Jahren optimale Trainingsbedingungen zu schaffen. In dem 8x25-Meter-Becken des Hallenbads trainierten die Gruppen jeweils in zwei Abschnitten früh am Morgen und nachmittags.

In der Trainingswoche sollte hauptsächlich eine solide Grundlage für die kommenden Wettkämpfe geschaffen werden. „Die vorgegebene Richtschnur des Wochentrainings war es, die allgemeine Leistungsfähigkeit anzukurbeln, die Defizite des Wintertrainings und der Corona-Pausen auszugleichen“, heißt es in der TSV-Mitteilung. Das spezielle Technik- und das Ausdauertraining in allen Schwimmarten sollte zum einen eine Vorbereitung auf die kommende Wettkampfperiode für die routinierten Athleten sowie zum anderen eine besondere Förderung für die unerfahreneren Schwimmer der Wettkampfmannschaft sein.

Einzelanalysen mit den Schwimmern

Begleitet wurde das Training durch koordinative Übungsformen in allen Schwimmtechniken. Trainer Aigner verfolgte mit einer Kamera die Ausführung unter Wasser, welche in Einzelanalysen nachbetrachtet wurde. Insgesamt legten die Schwimmerinnen und Schwimmer rund 800 Kilometer im Wasser zurück.

Für Teamchef Wilfried Fuchs und seine Mitstreiter ist es klar, dass sich das schon bei den nächsten Wettkämpfen durch zahlreiche Bestzeiten bemerkbar machen wird.