Trainingscamp Voltigieren in Neubulach

Vom 31. Juli bis 7. August reiste eine Gruppe des Voltigierteams Neuravensburg mit ihrem treuen Pferdepartner Quintus nach Neubulach zum diesjährigen Trainingszeltlager Voltigieren. Begleitet wurden die Voltigiererinnen durch ihre Lindauer Trainerinnen Roswitha Ehrle, Anna Sautier, Anja Betke und Inga Harscher. Verstärkung erhielt die Gruppe von zwei irischen Gastvoltigiererinnen.

Montag, Dienstag, Mittwoch und Freitag standen täglich 3 Trainingseinheiten für die Sportlerinnen an – jeweils eine am Pferd, eine am Holzpferd und eine in der Turnhalle. Dabei konnten viele wertvolle Tipps von verschiedenen hochkarätigen Referenten gesammelt werden. Am Donnerstag, dem „Funtag“, konnten die Mädchen aus verschieden Aktivitäten wählen, worauf sie Lust hatten, beispielsweise eine Führung durch die Tierklinik, Akrobatik, Tapingkurs oder Movietraining.

Den Abschluss des Zeltlagers stellt am Samstag immer die Abzeichenprüfung dar. Die Voltigiererinnen der Reitergruppe Neuravensburg konnten folgende Abzeichen erfolgreich bestehen:

Longierabzeichen 4: Jenny Woller - mit einer hervorragenden Note von 8,5.

Voltigierabzeichen 7 (fünf Übungen im Galopp und eine Doppelübung im Schritt): Anna Fontanari und Mira Schepers,

Voltigierabzeichen 4 (A-Pflicht im Galopp mit einer Mindestnote von 5,0): Anne Vogler und Anni Kleinhans.

Unterstützung beim Frisuren richten, Pferd putzen und Daumen drücken erhielten die Mädchen dabei von ihren Teamkolleginnen Natascha, Ronja und Franzi.

Am Abend begeisterte die gesamte Gruppe bei ihrem Beitrag zum bunten Abend mit einer Performance bestehend aus zwei irischen Tänzen und spektakulären Akrobatikübungen.