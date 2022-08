Training bringt Erfolg

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der Verein der Boule Freunde Füssen hatte angeboten, am 30. Juli bei ihnen das Sportabzeichen in Gold, Silber oder Bronze abzulegen. Dieser Herausforderung stellten sich sechs Boulerinnen und Bouler des TSV Lindau von 1850 e. V. sowie eine Gastspielerin und fuhren gemeinsam frühmorgens nach Füssen. Ein wenig aufgeregt waren wir schon, und auch neugierig, was da wohl auf uns zukommt. Wir hatten zwar zuvor einige Male die vorgegebenen jeweils drei Lege- und Schießübungen trainiert. Doch ist es eine andere Herausforderung, die Aufgaben unter Prüfungsbedingungen zu absolvieren, als sie in heimischen Gefilden zu üben. Insbesondere, weil jeder seine Stärken beim Legen oder Schießen hat, oder glücklicherweise beides gut kann.

Der überaus herzliche Empfang durch den Prüfer Werner Gerbeth, seine ruhige und freundliche Art sowie die ausführlichen Erklärungen und seine hilfreichen Tipps gaben uns allen die nötige Gelassenheit, zur Prüfung anzutreten. Nach knapp drei Stunden hatten wir es alle geschafft. Das Goldabzeichen erhielten Brunhilde Reichl und Florian Ochs, Silber erarbeiteten sich Leonie Ochs, Andi Reichl und Nicole Wölfle. Bronze durften sich Ellen Trötscher und Marcus Wölfle ans Revers heften.

Nachdem alles vorbei war, erfuhren wir, dass die Prüfung nicht nur für uns eine Premiere war, sondern auch für Werner Gerbeth. Für die Boule Freunde Füssen war es die erste Prüfung überhaupt, die sie angeboten hatten. Das hat uns alle doppelt gefreut, hatten die Boule Freunde Füssen gar nicht damit gerechnet, dass ein Verein von so weit herkommt. Für uns alle hat sich die einstündige Fahrt gelohnt. Wir sind stolz auf unser Ergebnis und werden mit Sicherheit in einem Jahr wieder zu einer weiteren Prüfung antreten. Bis dahin bleibt reichlich Zeit, an den kleinen Schwächen zu arbeiten. Denn es hat sich gezeigt, dass unser Training sich gelohnt hat. Was wir dann auch noch in einem Freundschaftsspiel mit den Füssenern bewiesen.