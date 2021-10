Tragende Teile eines Rohbaus mutwillig angesägt: Polizei sucht Zeugen

Erst jetzt wurde bei der Polizei angezeigt, dass in Hergensweiler ein Rohbau mutwillig beschädigt wurde. In diesem ungewöhnlichen Fall sind die Beamten nun auf der Suche nach Zeugen.

Es muss zwischen dem 1. und dem 4. Oktober passiert sein. „Bei dem Tatobjekt handelt es sich um ein teilweise im Rohbau befindliches Mehrfamilienhaus in der Kemptener Straße“, schreibt die Polizei in ihrem Bericht. „Als aktuell der dritte Stock des Gebäudes in Angriff genommen werden sollte, wurde festgestellt, dass bereits fertiggestellte, tragende Teile des Hauses mutwillig angesägt worden waren.“

Sachschaden von mehreren 10.000 Euro

Es wurde ein Statiker hinzugezogen. Laut Polizei ist nicht sicher, dass die Tragfähigkeit für weitere geplante Stockwerke noch ausreichend gegeben ist. Die Bauarbeiten mussten eingestellt werden, der Bau steht derzeit still.

Personen wurden nicht verletzt. Der Sachschaden ist derzeit noch nicht abschätzbar, wird aber mindestens mehrere 10 000 Euro betragen, so die Polizei.

Die ersten Ermittlungen machten Beamte der Polizeiinspektion Lindenberg. Die weiteren Ermittlungen führt nun das zuständige Fachkommissariat der Lindauer Kripo unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Kempten. Die Polizei sucht Zeugen.