Trachtenverein ehrt jahrzehntelange Mitglieder

Bei schönstem Herbstwetter begrüßte Vorsitzender Alexander Bulach am Nachmittag des 16. Oktobers zahlreich anwesende Mitglieder des Trachten- und Heimatvereins „D´Bayr. Bodenseer Lindau“. zur Ehrung und Geburtstagsfeier im Vereinshaus Lindau.

Nebst einem 80. Geburtstag, standen auch einige Mitglieder, die viele Jahrzehnte bereits die Treue zum Verein hielten, zur Ehrung an.

So konnte Vorsitzender A. Bulach nebst einem 25-jährigen Vereinsjubiläum, zweimal zu 40 Jahren, einmal zu 60 Jahren, zweimal zu 65 Jahren und einem Mitglied sogar zu 70 Jahren gratulieren. Einzelne Mitglieder brachten es auf über 50 Jahre in verantwortungsvoller Position in der Vereinsführung. Im amüsantem Stil wurden einzelne Handlungen, Taten und Wirken der Geehrten in deren Vereinsleben hervorgehoben.

Im Anschluss an die Ehrungen, bei denen Urkunden, Ehrennadeln und Präsente überreicht wurden, schauten sich die Trachtler noch Bilder vom 115-jährigen Vereinsjubiläums im vergangenen Juni an. Schöne Erinnerungen an einen traumhaften Sonnentag kamen wieder zum Vorschein.

Zum Weiteren sorgten auch die Bilder des Vereinsausflugs für Schmunzeln an fröhliche Momente. War es doch schon einige Jahre her, dass ein geselliger Ausflug zustande kommen konnte.

Die nächsten Sternstunden, im wahrsten Sinne des Wortes, werden bei den Trachtlern in der kommenden Adventszeit stattfinden.

So feiert zum einen die Trachtenjugend am 4. Dezember deren Nikolausfeier. Hierzu lädt der Verein herzlich ab 14.30 Uhr (Programmbeginn 15.00 Uhr) ins Vereinshaus in der Reutiner Straße 4a ein.

Zum Weiteren feiern die Mitglieder des Vereins am 10. Dezember die Weihnachtsfeier.