Trachtenverein blickt auf schwierige Zeit zurück

Am vergangenen Sonntag konnte der Trachtenverein „D´bayr. Bodenseer Lindau“ seine ordentliche Jahreshauptversammlung im eigenen Vereinshaus abhalten. Vorstand Alexander Bulach blickt auf eineinhalb für den Verein herausfordernde Jahre seit der letzten Versammlung zurück. Nachdem das Tanzen fast dauerhaft untersagt und auch Veranstaltungen lange Zeit ebenfalls nicht möglich waren, mussten viele geplante Veranstaltungen abgesagt werden. Um das Vereinsleben aufrecht zu erhalten, bot der Verein nach Möglichkeit Alternativen für die rund 160 Mitglieder und Jugendgruppenkinder an. So fanden Vereinsabende im Freien oder mit Abstandsregelungen, gemeinsames Eisessen, Film- oder Activitiyabende sowie eine Führung auf der Waldburg statt. Per Onlinesitzung tagte der Vereinsausschuss und mit Rundschreiben per Mail und Post wurden die Vereinsmitglieder informiert.

Für das nächste Jahr freut sich der Verein insbesondere auf sein 115-jähriges Gründungsjubiläum, das am 25. Juni 2022 mit einem Trachtentag auf der Lindauer Insel gefeiert werden soll. Im Anschluss an die Jahreshauptversammlung gratulierte der Verein in alter Tradition den Mitgliedern, welche in letzter Zeit einen runden Geburtstag feiern durften. Zudem zeigten die Volkstanz- und Schuhplattlergruppen, dass sie trotz der langen Pause nichts verlernt hatten. Die Einnahmen aus dem Verkauf von Kaffee und Kuchen während der Veranstaltung in Höhe von 600 Euro spendet der Verein an die Betroffenen der Flutkatastrophe.