Tourismus-Rekord: Lindau knackt die Million

Lindau wird als Ziel für Urlauber und andere Übernachtungsgäste immer beliebter. So meldet die LTK für das vergangene Jahr erneut Rekordzahlen. Erstmals haben Gäste mehr als eine Million Übernachtungen in Lindau gebucht.

„Wir haben zum ersten Mal die Million geknackt“, freut sich Carsten Holz, Geschäftsführer der Lindau Tourismus und Kongress GmbH (LTK). „Das ist ein absoluter Rekord“, ergänzt Harald Firsching, der bei der LTK für die Zahlen verantwortlich ist. Beide reden von der Zahl der Übernachtungen: Genau 1 016 485 Übernachtungen meldet das Statistische Landesamt für das vergangene Jahr für Lindau, das sind mehr als 70 000 Übernachtungen mehr als im Vorjahr.

Auch die Zahl der Gäste ist deutlich gestiegen: Gut 345 000 Gäste hatten für mindestens eine Nacht eine Unterkunft in Lindau gebucht, das sind gut 26 000 mehr als im Jahr zuvor. Wobei schon das Vorjahr Rekordzahlen gebracht hat. Lindau ist damit seit Jahren im Aufwind.

Besonders freuen sich Holz und Firsching, dass Lindau die Zuwächse in anderen Städten und Orten der Region noch deutlich übertrifft. Denn Allgäu-Tourismus meldet eine Steigerung um etwa fünf Prozent, von ähnlichen Zahlen haben andere Orte am Bodensee berichtet. Aber in Lindau liegen die Zahlen der Gäste und der Übernachtungen um etwa acht Prozent höher als im Jahr davor. Und dies bei gleichbleibender Aufenthaltsdauer, die im Durchschnitt bei knapp drei Tagen liegt.

Für den Erfolg gibt es viele Gründe. An erster Stelle liegt der außergewöhnlich schöne Sommer. Der hat vor allem den beiden Campingplätzen ein deutliches Plus gebracht: Die Zahl der Übernachtungen auf Campingplätzen liegt um ein Zehntel höher als im Vorjahr und übertrifft damit den Lindauer Durchschnitt nochmals deutlich. Somit stammt etwa ein Drittel der Übernachtungen von den Campingplätzen. Das Wetter spielt bei Campinggästen eine besondere Rolle: Bei gutem Wetter bleiben viele am Bodensee und sparen sich den Weg über die Alpen. Sobald es zwei Tage regnet, setzen sie sich dann aber doch in Bewegung und fahren zum Lago Maggiore, Comer See oder noch weiter.

Erfreut sind Holz und Firsching, dass die Zuwächse vor allem aus der Vor- und Nachsaison herrühren. Im Juli und August gebe es in kaum einem Sommer noch freie Betten in Lindau. Da sei mehr gar nicht möglich. Aber im Mai und September gab es ein erhebliches Plus. Dass es im März ein Plus und im Juni ein leichtes Minus gab, erklärt die LTK mit der Verschiebung der Oster- und Pfingstferien.

Lindau soll auch im Winterfür Gäste interessant werden

Da zahle sich die Bewerbung von Lindau als Ziel für einen Kurzurlaub zwischendurch ebenso aus wie die Veranstaltungen. So haben Gäste im vergangenen Jahr im Dezember so viele Übernachtungen gebucht wie früher über Ostern. Das sei eindeutig Verdienst der Hafenweihnacht, die nicht nur Bustouristen anzieht, die nach wenigen Stunden wieder weg sind.

Gut sei auch, dass Lindaus Hotels außergewöhnlich viel für die Gäste tun. Holz berichtet, dass die heimischen Häuser auf den einschlägigen Buchungsportalen im Internet im Durchschnitt sehr viel bessere Bewertungen erhalten als Hotels in vergleichbaren anderen Zielen.

Insgesamt will die LTK Lindau noch weiter als Reiseziel für das ganze Jahr herausstellen. Dabei sollen die Therme und der neue Cavazzen helfen, denn beide vergrößern das Angebot im Winter. Das sei für Hotels wichtig, die kaum mehr Saisonkräfte finden. Erfolgreich werde da nur sein, wer sein Personal das ganze Jahr halten und bezahlen kann, ist Holz sicher.

Der LTK-Chef freut sich auch, dass Gäste auch in Lindau nach der Echt-Bodensee-Card fragen, die es hier aber noch gar nicht gibt. Urlauber kennen solche Angebote inzwischen aber aus vielen Regionen und wollen auch am Bodensee solch eine Karte, mit der sie kostenlos Zug und Bus fahren können und ermäßigten Eintritt erhalten. Vor der Sommerpause plant Holz deshalb einen Infoabend mit Vertretern des Bodensee-Tourismus und Lindauer Hoteliers, um über Vorbehalte und Möglichkeiten zu sprechen. Denn der Druck der Urlauber werde steigen. Und Holz kennt bereits erste Gäste, die in Wasserburg und nicht in Lindau gebucht haben, weil sie dort mit der EBC kostenlos den ÖPNV nutzen können.