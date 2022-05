Tourismus-Profis über die Schulter schauen

Wie geht es nach dem Abitur weiter? Ist ein Studium im Tourismus das Richtige für mich? Und wie sieht es bei Lindau der Tourismus und Kongress GmbH eigentlich hinter den Kulissen aus? Antworten auf diese Fragen sollen angehende Auszubildende, Studierende und Interessierte beim Tag der offenen Tür finden, schreibt das Team der Lindau Tourismus und Kongress GmbH (LTK). Mit dem Aktionstag am Freitag, 13. Mai, möchte die LTK Nachwuchskräfte für ihre Arbeitsbereiche gewinnen. Wer keinen Job sucht, aber schon immer mal wissen wollte, wie es hinter den Kulissen der LTK aussieht, ist ebenfalls herzlich eingeladen, teilt das Unternehmen mit.

An dem Nachmittag werden bei einem geführten Rundgang alle Standorte der LTK besichtigt: Administration und Marketing, die Tourist-Information am Inselbahnhof, die Inselhalle Lindau und der Park-Camping Lindau in Zech. Der Tag der offenen Tür endet gegen 17 Uhr mit einem kleinen Präsent auf der Lindauer Insel. Bitte unter www.lindau.de/tag-der-offenen-tuer anmelden.