Tourismus: Lindau ist auf dem Weg zu einem Meilenstein

Im Tourismus darf sich Lindau über ein weiteres Rekordjahr freuen. Die Zahlen der Gäste und der Übernachtungen sind deutlich gestiegen. Bei der Übernachtungen steuert Lindau auf die Million zu, während man vor einigen Jahren bei gut 700 000 verharrte. Und auch die Aussichten für dieses Jahr sind sehr gut.

Knapp 945 000 Übernachtungen haben Landesamt für Statistik und Amt für Tourismus im vergangenen Jahr gezählt. Das sind sieben Prozent mehr als im Vorjahr, das bereits ein Rekordjahr war. Die Zahl der Gäste ist sogar um fast ein Zehntel auf fast 320 000 gestiegen. Der Großteil der Besucherzuwächse kam dabei aus Deutschland. Bei den internationalen Gästen führen nach wie vor die Schweizer mit Abstand.

Lindau darf sich voraussichtlich über neue Rekordzahlen beim Tourismus freuen. (Foto: Archiv: dpa)

Tourismus-Chef Carsten Holz freut sich, dass Lindau diese Erfolge trotz der Großbaustellen erreicht hat. Erfreulich ist auch, dass die durchschnittliche Aufenthaltsdauer mit 3,0 Tagen unverändert bleibt. Erfolgsmodell ist dabei, dass Lindau Unterkünfte für alle Zielgruppen bieten kann: Hochwertige Vier- und Fünf-Sterne-Hotels ebenso wie Hotels anderer Preisklassen, aber auch Campingplätze, Jugendherberge oder ein Boutique-Hostel für junge Gäste.

Ein Blick auf die Monatsstatistik zeigt, dass schöne Tage im April und ungewöhnliches warmes Wetter im Juni besondere Zuwächse gebracht haben. Doch das Plus hielt das Jahr über, nur im März und Mai lagen die Zahlen unter denen des Vorjahres, das dürfte mit der Verschiebung der Oster- und Pfingstferien zusammenhängen. Nahezu ausgebucht war Lindau im Juli und August.

Um die Hälfte auf mehr als 31 000 ist die Zahl der Übernachtungen im November gestiegen. Das führt die LTK auf Jahrmarkt und Hafenweihnacht zurück, vor allem aber auch auf den im vergangenen Jahr freien Reformationstag und die Herbstferien, die auch in anderen Bundesländern in den November reichten. Ein deutliches Plus der Gäste gab es auch im Dezember, wobei die LTK sich freut, dass Gäste nicht nur zur Hafenweihnacht kommen, sondern vermehrt auch den Jahreswechsel in Lindau verbringen.

Zahl der Hotelbetten ist in vier Jahren um fast 400 gestiegen

Mit der Eröffnung des Best-Western-Hotels stehen mehr Hotelbetten zur Verfügung, was sich auf die Gästezahlen ausgewirkt habe, wie die LTK anmerkt. Interessant ist dieser Vergleich: Im September 2013 gab es laut LTK in Lindau 1927 Betten in 37 Hotels, vier Jahre später waren es im vergangenen September 2301 Betten in 42 Hotels. Dennoch ist zusätzlich sogar die Auslastung der Betten leicht gestiegen.

Das Gästeplus gibt es übrigens übergreifend bei allen Unterkunftsarten. Betrachtet man die Zahlen genau, entfallen vier von zehn Übernachtungen auf Hotels, dicht gefolgt von den Campingplätzen. Vier von fünf Übernachtungen haben deutsche Urlaubsgäste gebucht. Aber auch Gäste aus dem Ausland sind in größerer Zahl als im Vorjahr nach Lindau gekommen. Die größte Gruppe stellen mit fast 55 000 Übernachtungen die Schweizer, gefolgt von Holländern und Österreichern, die jeweils etwa 15 000 Übernachtungen gebucht haben.

Tatsache ist, dass Lindau-Urlauber sehr auf das Wetter achten. Das spielt nicht nur bei den Campingplätzen eine Rolle. Vor allem im Frühjahr und Herbst buchen Gäste kurzfristig und dies nur dann, wenn die Wetteraussichten gut sind. Längere Schlechtwetterperioden haben entsprechende Absagen zur Folge. Umso erstaunlicher ist, dass die Unwetter im vergangenen August sogar den Campingplätzen nicht geschadet haben.

LTK-Chef Carsten Holz erwartet für das laufende Jahr wieder ähnlich gute Zahlen: „Da nach wie vor ein deutlicher Trend zum Deutschlandtourismus besteht, wird auch Lindau in diesem Jahr ein beliebtes Reiseziel bleiben.“ Holz sieht zudem ein weiteres Wachstumsfeld, damit Lindau die Grenze zu einer Million Übernachtungen überspringen kann: „Die Inselhalle wird ab diesem Jahr zudem verstärkt Tagungs- und Kongressbesucher nach Lindau locken.“