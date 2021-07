Tourismus Hergensweiler besucht die kleine Gartenschau

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Vermieter in Hergensweiler wollten es wissen: Wie groß, wie schön, wie bunt..ist „unsere“ Gartenschau in Lindau. Weil wir unseren Feriengästen mit gutem Gewissen einen Besuch ans Herz legen und uns nicht von Pro und Contra verschiedenster Eindrücke beeinflussen lassen wollten, überzeugten wir uns selbst. Ein gemeinsames Datum finden, eine Führung organisieren und dann auch noch eingeladen werden, ... es passte alles.

Und was gibt es praktischeres, als mit dem Zug zur Gartenschau zu fahren? Keine Parkplatzsuche, keine Parkgebühren und stressfreies An- und Abreisen. Der Wettergott hatte am 14. Juli 2021 ein Einsehen und pünktlich mit Zugabfahrt am Nachmittag in Hergatz hörte es auf zu regnen. Die Stimmung war super und die nette Dame, die uns die Gartenschau zeigte, empfing uns am Süd-Eingang. Nach einem Spaziergang durch einen Eisenbahnwaggon genossen wir die Schützinger Promenade und konnten nur schwer dem Duschenwald widerstehen. Die Kombination Weg und See war einfach einzigartig und die Harmonie von Bienenweide, Wunschbaum und Ring of Peace überraschte uns. Soo hatten wir uns die Gartenschau nicht vorgestellt. Wir haben sie quasi „von hinten“ aufgerollt und die Eindrücke wurden immer stärker. Pulverturm, Bürgerpark, Uferstufen …. Wir wussten gar nicht, wohin wir zuerst gehen und uns umsehen sollten. „Träume am Gartenstrand“, diese Bezeichnung passt eigentlich für alles, was wir uns ansehen durften. Ein Garten, der durch Spiegel größer wirkte, ein Basecamp, das verweilen im Reich der 5 himmlischen Tiere, Blumengärten, in denen sich hunderte von Insekten tummelten, ... ja, wir waren verzaubert. Ein schönes Glas Wein genießen, einen leckeren Salat essen und dann in Chagalls blühendem Blau noch ein Foto machen. Es war ein wundervoller Ausflug.

Und wir waren uns einig: Es ist wunderbar, was der Insel nach der Gartenschau erhalten bleibt. Lindau hat mit dieser Gartenschau gewonnen. Wir können mit gutem Gewissen unseren Gästen den Besuch dieses Kleinodes empfehlen.