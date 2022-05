Touren auf dem Seerhein und dem Zeller See

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am letzten Aprilwochende folgten 14 PaddlerInnen, darunter 8 Kanuten aus Lindau, der Einladung zum Frühlingserwachen nach Radolfzell. Nachdem der Fahrtenleiter Thomas Angele gewissenhaft über eventuelle Gefahren und Befahrungsregelungen informierte, starteten die Langstreckenpaddler direkt vom Kanuclub Radolfzell aus. Rund 42 km lagen vor ihnen. Die ersten Kilometer im Zellersee noch mit Wind und Wellen, während die längere Strecke auf dem Hochrhein anschließend mit flotter Strömung ruhig verlief. Ein Teil der PaddlerInnen ging es etwas ruhiger an und startete in Wangen am Rhein zur 22 km langen Strecke nach Schaffhausen. Sonntags versteckte sich die Sonne hinter dunklen Regenwolken. Nach genauer Information über den Wetterdienst standen die Chancen jedoch gut, die Tour von Radolfzell aus rund um die Insel Reichenau ohne Regen und Windböen paddeln zu können. So war es dann auch. Kaum waren die Langstreckenpaddler wohlbehalten am Kanuclub angelangt, setzten Regen und Wind ein. Ein kleinere Gruppe begnügte sich mit einer Tour zur Liebesinsel und rund um den Zeller See.