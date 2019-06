Totholz im Weg

Glück im Unglück hatten am Wochenende die Beteiligten des 33. Katpokal Bodensee: Trotz guter Aussichten auf ein sonniges Regattawochenende bescherten die schweren Niederschläge der vorangegangenen Tage dem Veranstalter, der Wassersportabteilung der TSG Lindau Zech, zunächst einmal alle Hände voll zu tun. Ein einsetzender Westwind hatte am Mittwochmorgen aus dem Hafen und dem weiteren Bereich davor eine geschlossene Fläche aus Totholz gemacht, die jegliche Schiffsbewegung im Wasser unmöglich machte. Ein sofort eingesetztes Krisenteam aus Vereinsmitgliedern befreite mithilfe der Mitarbeiter des Wasserwirtschaftsamtes schließlich bis zum Freitagabend vor der Regatta die Wasserfläche wieder vom Holz.

Der Katpokal als langjährige Institution und Hotspot im Regattakalender blieb so auch in diesem Jahr seinem inernationalen Anspruch treu und die TSG Lindau Zech begrüßte unter den mehr als 40 gemeldeten nationalen und internationalen Teams sogar erstmals ein gemischtes Team aus San Diego (Steve Stroebel) und Stockholm (Max Tjärnsved), heißt es in einer Pressemitteilung.

Warnung vor dem Totholz

Regattaleiter Peter Ziegler mahnte die Segler bei der Steuermannsbesprechung am Samstag zur besonderen Aufmerksamkeit auf dem Wasser, da dicht unter der Oberfläche treibendes Holz zu kapitalen Schäden an den schnellen Katamaranen führen kann. Die Worte zeigten Wirkung: Am gesamten Wochenende kam es zu keinem Bruch. Trotzdem machten große Holzflächen die Bahn für Tonnenleger und Segler gleichermaßen anspruchsvoll. Gestartet wurde in zwei Gruppen, der Einheitsklasse Formula 18 mit 18 Booten und einer großen gemischten Klasse mit Verrechnung nach Texel-Rating in den beiden Gruppen Texel kleiner und größer 107. Bei unbeständig leichtem Wind konnten am Samstag drei Wettfahrten, jeweils mit Bahnverkürzung, gefahren werden.

Trotz früher Startbereitschaft der Boote am Sonntagmorgen entschieden Regattaleitung und Veranstalter aus Sicherheitsgründen gegen weitere Wettfahrten. Mit dem Gewitter am Vorabend waren erneut große Mengen Holz in den See gespült worden – ein Risiko für Mannschaften und Boote.

Schließlich wertete der Veranstalter die Ergebnisse vom Samstag in zwei Startgruppen: der Gruppe eins, der Einheitsklasse Formula 18 und der gemischten Startgruppe zwei, unterteilt nach Texel-Rating kleiner 107 und Texel-Rating größer 107. In der Startergruppe eins gewannen Manuel und Fabian Wunderle vom Münchner Yachtclub, gefolgt von Wolfgang Godderis und Max Palazzo vom Tegernsee. Auf Platz drei segelte Manfred Reisner aus München, mit Vorschoter Daniel Kocholl aus Bregenz. Startgruppe zwei nach Texel-Rating kleiner 107 gewann das eidgenössische Team Andi und Andrea Lutz aus Goldach, gefolgt von Marc Kühn aus Konstanz und Carmen Wenz aus Frankfurt. Platz drei sicherten sich die Konstanzer Bernd und Nils Hoffmann.

Nach Texel-Rating größer 107 in der Startgruppe zwei fuhr Jochen Deicke aus München einhand auf Platz eins. Platz zwei ging, ebenfalls einhand, an Peter Witt aus Aholming, gefolgt von Albrecht und Christine Kruse auf Platz drei.