Torwart David Zabolotny verlässt die Lindau Islanders

Die Lindau Islanders haben in der Sommerpause der Oberliga-Süd bittere Abgänge zu vermelden. Goalie David Zabolotny wird in der kommenden Saison nicht mehr für die Islanders spielen. Auch zwei Kontingentspieler verlassen Lindau.

Den schmerzlichsten Abgang müssen die Islanders auf der Torhüterposition hinnehmen. Es wird den EV Lindau Islanders nicht möglich sein, David Zabolotny zu halten, schreibt der Verein in einer Mitteilung. Zabolotny wird sich einem DEL2-Klub oder einem Klub aus der Alps Hockey League anschließen. Es blieb den Vereinen aus dem In- und Ausland nicht verborgen, dass David Zabolotny ein erstklassiger junger Goalie ist. „Wir bedanken uns außerordentlich bei Zabo für zwei großartige Jahre. Mit den ihm vorliegenden Angeboten aus höheren Ligen, können und wollen wir sportlich und finanziell nicht mithalten. Wir sind die letzten Jahre bereits immer ans Limit gegangen, sind aber stolz darauf, dass Zabo den Weg in höhere Ligen über den EVL gegangen ist“, so Bernd Wucher, der erste Vorsitzender des EVL. Mit einem adäquaten Ersatz sind sich die EV Lindau Islanders bereits fast handelseinig und so hofft man im Lindauer Lager, dass Lucas Di Berado zusammen mit dem jungen potenziellen Neuzugang das neue Duo im EVL-Kasten bilden wird. Ergänzt wird das neue Torhütergespann von Förderlizenzspielern der Kooperationsvereine.

Auch Fredrik Widén, der sich schnell zu einem Publikumsliebling in Lindau entwickelte, wird die Islanders nach einem kurzen Gastspiel wieder verlassen. Widén kam nach der Verletzung von Anthony Calabrese, im Laufe der vergangenen Saison vom Alps Hockey Leagues Team EK Zell am See zu den Islanders. „Freddy ist ein toller Typ und hervorragender Schlittschuhläufer. Er hat uns nach der Verletzung von Anthony nochmal richtig Aufschwung in der Defensive gegeben. Leider werden wir in der kommenden Saison wieder getrennte Wege gehen, da er schon zahlreiche Angebote aus höheren Ligen vorliegen hat“, lobte ihn der zweite Vorsitzende Michael Messmer.

Stürmer Viktor Lennartsson wird kein Angebot mehr vom EV Lindau erhalten. „Viktor blieb nach dem Tausch auf der Position des Kontingentstürmers leider unter unseren Erwartungen“, so Sascha Paul. Zu den Abgängen im Sturm gehört auch Filip Stopinski. „Filip hat trotz seinen schlittschuhläuferischen Fähigkeiten und einer soliden Arbeit im Defensivbereich leider nicht die in ihn gesteckten Erwartungen erfüllen können“, so der sportliche Leiter der Islanders, Sascha Paul. Gleiches gilt für Santeri Ovaska. „Vielleicht hatten wir auch zu hohe Erwartungen an die jungen Spieler“, so Bernd Wucher.

Der Abgang von Adrian Kirsch erfolgt hingegen berufsbedingt. Er wird sich laut eigener Aussage die Schlittschuhe in der Regionalliga-Mannschaft in Ravensburg schnüren.

Zwei junge Spieler bleiben

Auch in der Verteidigung kommt Bewegung ins Personalkarussell. Sean Morgan, der in der Mitte der letzten Saison vom Ligarivalen ERC Sonthofen zum EV Lindau gewechselt ist, verlässt den EVL auf eigenen Wunsch. „Wir wollten mit Sean gerne weiter machen, aber er wird leider zu einem Oberligisten nach Oberbayern wechseln, um wieder näher an seiner Heimat in Garmisch zu sein“, so Bernd Wucher.

Es gibt aber auch positive Nachrichten zu vermelden. So ist es den Islanders gelungen, den Vertrag mit dem jungen Verteidiger und ehemaligen U18 Nationalspieler David Farny um ein Jahr zu verlängern. „Der erst 19-jährige David Farny hat in seiner ersten kompletten Saison im Senioreneishockey einen Riesenschritt in seiner Entwicklung gemacht und sich mit seiner Leistung und seiner Einstellung einen Stammplatz in der Mannschaft mehr als verdient“, befand Sascha Paul. Farny „Junior“ wird neben seiner Aufgabe als Verteidiger noch ein Freiwilliges Soziales Jahr beim EV Lindau absolvieren.

Auch Julian Tischendorf wird seine Schlittschuhe weiterhin für die Islanders schnüren. „Julian hat vergangene Saison den nächsten Schritt zum Oberligaspieler gemacht. Der technisch und läuferisch gut veranlagte 21-jährige hat in der vergangenen Saison viele tolle Momente gehabt, welche er in der kommenden Saison bestätigen und festigen will“, so Paul. Tischendorf wird in der kommenden Saison mit der Nummer 13 auflaufen.