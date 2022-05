Torten als Dankeschön für gelungene Arbeit

Sie leisten täglich tolle Arbeit, sind immer für die Patientinnen und Patienten da und zeigen einen unermüdlichen Einsatz für die Asklepios-Klinik Lindau. Den „Internationalen Tag der Pflege“ nutzte die Klinikleitung deshalb auch in diesem Jahr, um den Pflegekräften „Danke“ zu sagen. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor.

„Unsere Mitarbeiter leisten täglich herausragende Arbeit und tragen so zur bestmöglichen Versorgung unserer Patienten bei. Dafür möchten wir ihnen nicht nur heute ein großes Dankeschön aussprechen“, betonen Pflegedienstleiter Richard Hockl und Geschäftsführer Boris Ebenthal. Als kleine Aufmerksamkeit verteilten die beiden daher zum Tag der Pflege am 12. Mai gemeinsam an alle Pflegekräfte Torten zur kleinen Stärkung zwischendurch.