Torhungriger Zugang wird Spieler des Monats

Genau gesehen hat am letzten Septemberwochenende die neue Saison gerade erst begonnen. Daher hatten die Eishockeyfans der EV Lindau Islanders, streng genommen, gerade einmal zwei Spiele Zeit, um ihr Votum zum EVL-Spieler des Monats abzugeben. Die Entscheidung fiel dennoch deutlich: Garrett Milan ist die Ehre zuteil geworden, als erster Spieler im dritten Jahr des Eishockey-Oberligisten den gravierten Puck in Empfang zu nehmen.

Seit Jahren ist es guter Brauch, während der laufenden Saison im Winterhalbjahr Monat für Monat einen Spieler aus dem Kader der Islanders für seine herausragenden Leistungen zu prämieren. Gesponsort von der Lindauer Zeitung und dem Lindauer Autohaus Unterberger, kann jeder, der möchte, beim Voting mitmachen. Teilnahmekarten liegen bei sämtlichen Heimspielen in der Eissportarena im Eichwald aus.

Diesmal stand Garrett Milan in der Gunst der Wählerschaft. „Ich bin sehr stolz darüber und glücklich, dass mir Lindau mit der Verpflichtung eine Chance gegeben hat, mein Können zu zeigen“, so der 27-jährige Kanadier auf Nachfrage. Seine bisherige Ausbeute als Stürmer kann sich durchaus sehen lassen. Vier Tore, und damit mehr als alle anderen Teamkollegen, hat Milan – der von den Pensacola Ice Flyers (USA) an den Bodensee wechselte – bislang geschossen. Zusammen mit drei Vorlagen kommt er aktuell auf sieben Scorerpunkte. „Er macht einen gute Job“, findet auch der EVL-Vorsitzende Bernd Wucher.