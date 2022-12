Topteam zum Blaulichttag in der Lindauer Eissportarena

Aufgeschoben ist nicht aufgehoben: Der eigentlich schon gegen Höchstadt am 04. Dezember geplante Blaulichttag bei den EV Lindau Islanders wird mit einer Woche Verspätung stattfinden. Im Heimspiel gegen die Starbulls Rosenheim am Sonntag um 18 Uhr sind alle Mitglieder und Helfer von Freiwilligen Feuerwehren, Rotem Kreuz, Technischem Hilfswerk, Wasserwacht und Kriseninterventionsdienst aus Lindau und dem gesamten Landkreis bei freiem Eintritt zu diesem Spiel eingeladen. Mitglieder der genannten Blaulichtorganisationen, welche nicht im Landkreis Lindau beheimatet sind, bekommen bei Vorlage des Dienstausweises an der Abendkasse ebenfalls freien Eintritt.

Starbulls Rosenheim verfügen über einen Luxuskader

Mit den Starbulls Rosenheim kommt ein Topteam der Eishockey-Oberliga Süd in die Lindauer Eissportarena. Auch in diesem Jahr ist der Kader wieder gespickt mit absoluten Topspielern. Aus der DEL kamen während der Saison noch Marius Möchel aus Schwenningen und Norman Hauner von den Bietigheim Steelers. Hauner ist aktuell, anhand der gespielten Partien und dabei erzielten Punkte, auch der gefährlichste Spieler in den Reihen der Rosenheimer. Sein Punkteschnitt pro Partie beträgt knapp 1,7. Aber nicht nur dieses Duo wertet den Kader der Starbulls extrem auf, denn mit Lukas Laub, Manuel Strodel, Tim Lucca Krüger, Stefan Reiter, Mike Glemser und Christian Obu holten die Rosenheimer auch sechs Spieler mit reichlich DEL2-Erfahrung. Zudem sicherten sich die Starbulls die Dienste vom slowenischen Defensivspezialisten Klemen Pretnar, der schon an Olympischen Spielen und vier A-Weltmeisterschaften für sein Heimatland teilgenommen hat.

Eine hohe Qualität, die Rosenheim bisher auch in der laufenden Saison zeigte. Nur Tabellenführer Blue Devils Weiden trat bisher konstanter auf und ein Aufstieg in die DEL2 scheint für die Starbulls ein realistisches Szenario zu sein. Lindau dagegen kämpft aktuell ums nackte Überleben. Die Islanders belegen den vorletzten Platz in der Oberliga Süd und müssen in den kommenden Wochen den Anschluss an die Konkurrenz finden. Das Spiel kann wie gewohnt auf SpradeTV kostenpflichtig live verfolgt werden. Auch am Blaulichttag gibt es beim Lucky-Shot wieder die Chance auf 10.000 Euro.