Topf löst Brand in Mehrfamilienhaus aus

Die Lindauer Feuerwehr ist am Sonntag um 14.38 Uhr in den Stadtteil Reutin ausgerückt. Aufmerksame Anwohner eines Mehrfamilienhauses wurden durch piepsende Rauchwarnmelder aufgeschreckt. Daraufhin bemerkten sie auch Rauch aus einer Wohnung im Erdgeschoss und wählten den Notruf. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte war schnell klar, dass die Bewohner der Wohnung nicht zu Hause waren. Nachdem weiterhin Rauch aus der Wohnung über den Kippspalt des Fensters quoll, drang der Angriffstrupp unter Atemschutz über ein Fenster in die Wohnung ein. Parallel wurde ein Hochleistungslüfter in Stellung gebracht. Der Atemschutztrupp konnte schnell die Ursache feststellen: Ein Topf mit zwischenzeitlich nicht mehr genießbaren Speisen stand auf dem eingeschalteten Herd. Die Einsatzkräfte schalteten den Herd ab, löschten den Kleinbrand mit Wasser aus dem Wasserhahn und brachten den Topf ins Freie. Eine Kontrolle des Küchenbereichs mit der Wärmebildkamera ergab keine weitere Brandgefahr. Anschließend wurde das Gebäude belüftet und die Wohnung gesichert. Foto: Feuerwehr