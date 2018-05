Top-Ten-Platzierungen und Pannenpech

Podiumsplatzierungen für den Lindauer Mountainbike-Rennstall „Tomotion Racing by black tusk“ hat es am Wochenende in Heubach, Veringendorf und Bekond gegeben. Beim „Rocky Mountain Bike Marathon“ im italienischen Riva landeten die Tomotion-Fahrer Top-Ten-Platzierungen, waren allerdings auch vom Pech verfolgt, wie in der Pressemitteilung nachzulesen ist.

Rund 2500 Teilnehmer gehen in Riva jedes Jahr auf die atemberaubenden Strecken und erleben schöne Trails und Panoramen im Umfeld des Gardasees. Sieben Totion-Racer machten den Sprung über die Alpen, um bei dem hochrangig besetzten Rennen teilzunehmen. David Gerstmayer und Susanne Stampf, die sich für die Ronda Extrema mit 93 Kilometern und 3838 Höhenmetern entschieden hatten, gelang es, in ihrer jeweiligen Altersklasse in die Top Ten zu fahren. Gerstmayer erkämpfte sich in der Junior Men-Kategorie nach 5:27:30 Stunden Platz acht und war damit auf dieser Distanz rund eine halbe Stunde schneller als im Vorjahr. Stampf wurde bei den Elite Women Siebte. Martin Schätzl, der auf der Ronda Grande (74 Kilometer/2831 Höhenmeter) schnell unterwegs war, wurde hingegen vom Defektpech ausgebremst: Wiederholter Luftverlust zwang ihn zu mehreren längeren Stopps und bescherte ihm schließlich Rang 28 in der Hauptklasse Männer.

Nur einen Tag nach seiner Teilnahme an der Schönbuch Trophy in Herrenberg stand Thilo Hagendorff schon wieder an einer Startlinie. Beim MTB-Event in Veringendorf hatte er auf dem Shorttrack über 20 Kilometer und 350 Höhenmeter noch genug Power in den Beinen, um sich Platz drei der Hauptklasse Männer und den sechsten Gesamtrang zu sichern. Etwas mehr Regenerationszeit hatte Jos van Sterkenburg, der in Herrenberg ebenso gestartet war. Obwohl er erst kürzlich in die U17-Kategorie aufstieg, konnte sich der 14-Jährige gegen „die Großen“ gut behaupten und freute sich am Ende über Platz zwei seiner Altersklasse.

Zweimal zu Boden gegangen

Auch in Heubach im Ostalbkreis waren sieben Teammitglieder von „Tomotion Racing by black tusk“ für das traditionsreiche BiketheRock gemeldet. Florian Klapper hatte sich ursprünglich vorgenommen, drei Runden zu fahren, ging während des Rennens jedoch zweimal zu Boden. Er entschied sich schließlich, bereits nach zwei Runden und 42 Kilometern die Ziellinie zu überqueren. Mit Rang neun bei den U40-Männern kann er jedoch durchaus zufrieden sein. Gabi Scheu ging gemeinsam mit ihrem Sohn Marcel ins Rennen, der mit 14 Jahren erstmalig auf der Kurzstrecke des Marathons starten durfte. Beide hatten bei idealen Bedingungen Spaß an der abwechslungsreichen Strecke mit ihren schönen Trails. Marcel, der aufgrund seiner fehlenden Streckenkenntnis mit einem weiteren längeren Anstieg gerechnet hatte, teilte sein Rennen gegen Ende falsch ein. „Sonst hätte ich in den letzten kurzen Anstiegen nochmal richtig Gas geben können“, ärgert er sich. Trotzdem kann er mit Rang elf in der für ihn neuen U19-Kategorie sehr zufrieden sein.

Rafael Huber startete nach langer Krankheits- und Verletzungspause mit dem Shorttrack in seine Rennsaison und tat sich zunächst schwer. Später fand er jedoch immer besser ins Rennen und fuhr am Ende auf Platz neun der U30-Herren.

Bereits in der Vorwoche hatte Danièle Troesch ihrer beeindruckenden Saisonbilanz einen weiteren Altersklassensieg hinzugefügt: Beim Rennradmarathon Bourgogne Cyclo im französischen Viré (155 Kilometer/2400 Höhenmeter) überquerte sie die Ziellinie als Gesamtvierte und Siegerin in ihrer Alterskategorie.