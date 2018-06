Top-Ten-Platzierung für Lindauer Tanzpaar Friedrich

Zu einem der wichtigsten Turniere des Jahres sind Wolfgang und Gisela Friedrich vom „tanzclub 75 lindau“ kürzlich nach Düsseldorf gefahren. Im großzügigen Clubheim des renommierten TD Tanzsportclub Düsseldorf Rot-Weiß traf sich die deutsche Elite der Klasse Senioren IV S (Standard), um ihren Deutschlandpokal (Deutsche Meisterschaft) auszutragen. Dabei sprang fürs Tanzpaar vom See ein Top-Ten-Platz heraus.

Neben den Senioren IV fanden auch die nationalen Titelkämpfe der jüngeren Seniorengruppen III, II und I Kombination (Standard + Latein) statt. 62 Paare (2016: 63) traten laut Pressemeldung zum Wettbewerb der Senioren IV S an. Die Friedrichs wollten einerseits Rang zehn vom Vorjahr möglichst verteidigen, aber auch ihren Landesmeistertitel vom März als bestes bayerisches Paar bestätigen. Beides gelang in eindrucksvoller Manier.

Bereits in der Vorrunde zeigten beide ausgezeichneten Tanzsport und bekamen von den neun Wertungsrichtern in der verdeckten Bewertung alle 45 möglichen „Kreuze“ (für die fünf Tänze). Seine starke Leistung setzte das tc-Paar in der ersten Zwischenrunde mit 49 qualifizierten Paaren fort und wurde mit erneut sehr guten 39 Kreuzen in die folgende zweite Zwischenrunde – mit noch 25 Paaren – gewertet. Beim dritten Vortrag der fünf Standardtänze (Langsamer Walzer, Tango, Wiener Walzer, Slowfox, Quickstep) wurde es deutlich enger. Doch schafften es die Lindauer, mit ihrem gekonnten Bewegungsablauf und ihrer Präsenz auf der Tanzfläche wieder weit vorne dabei zu sein. Mit einer tollen Wertung von 35 Kreuzen erreichten sie, mit verbliebenen 13 Paaren, das Semifinale.

Hier trennte sich dann endgültig die Spreu vom Weizen. Wolfgang und Gisela Friedrich tanzten weiterhin auf ihrem höchsten Niveau, verfehlten jedoch gegen die Spitzenpaare Deutschlands bei den Senioren IV S den Finaleinzug mit den sechs besten Paaren ganz knapp. Der im Endklassement erreichte achte Rang stellte jedoch eine Verbesserung gegenüber dem Vorjahr.

Gisela und Wolfgang Friedrich waren damit sehr klar bestes bayerisches Paar, das zweitbeste platzierte sich als 17. Neue Titelträger mit allen gewonnen Tänzen wurden Heinrich und Monika Schmitz vom TSC Grün-Gelb Erftstadt (Nordrhein-Westfalen). (wh)