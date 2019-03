Top-Platzierungen für die Lindauer Skivereine

Während sich Felix Neureuther jüngst auf der Weltcupbühne verabschiedet hat, fanden zeitgleich die Westallgäuer Meisterschaften um den Sport-Hauber-Pokal im Skigebiet Hündle-Thalkirchdorf bei Oberstaufen statt. Strahlender Sonnenschein, eine hervorragend präparierte Piste und ein Teilnehmerrekord mit 315 gemeldeten Rennläufern im Alter von sieben bis 63 Jahren sorgten laut Pressemitteilung am vergangenen Sonntag für ein kleines Skifest.

Die beiden Lindauer Skivereine Skiclub Bodensee Lindau (SCB) und ESV Lindau überzeugten mit sehr guten Einzelleistungen und erreichten in der Mannschaftswertung unter insgesamt zwölf vertretenen Vereinen die Plätze 5 (ESV) und 2 (SCB).

In der Klasse U8 weiblich gewann Linn Bauer (SCB), Maya Mund vom ESV kam auf den dritten Platz. Auch die nächste Altersklasse der Mädchen U10 ging nach Lindau: Alessia Reck (SCB), Seriensiegerin im diesjährigen Kreiscup, war am Sonntag nicht zu schlagen und setzte sich gegen insgesamt 26 Konkurrentinnen durch. Knapp am Podest vorbei, jedoch mit einer sehr guten Leistung belegte Janine Vetter (ESV) den vierten Platz.

Zwei weitere Podestplätze für den SCB gab es in der Klasse U12: Hannah Tschada bei den Mädchen und Leon Jost bei den Jungs kamen beide mit schnellen Läufen auf dem zweiten Platz.

Der SCB schien am Sonntag Platz zwei abonniert zu haben. Denn auch Nemo Bauer in der Klasse U14 und Severin Bernhard bei den U16-Jungs gelangen sehr schnelle Läufe und dadurch zweimal der Sprung aufs Podest. Die Zürn-Brüder Nicolas und Dominic (beide ESV) konnten ebenfalls erneut überzeugen: Nicolas gewann die U18, Dominic kam in der Klasse U21 auf den zweiten Platz.

In den Herren-Klassen waren zahlreiche ehemalige Rennläufer und aktive Renntrainer am Start. Jochen Bauer (SCB) erreichte ebenso wie sein Sohn Nemo Platz zwei der AK Herren. Die SCB-Renntrainerin Franziska Haser wurde in der Damen-Klasse ebenfalls Zweite. Dem wollte SCB-Renntrainer Dimo Dichev nicht nachstehen: Er belegte Platz zwei bei den Herren allgemein.

Bei so vielen zweiten Plätzen für den Ski-Club Bodensee Lindau war es dann keine Überraschung, dass der SCB – mit Dimo Dichev, Nemo Bauer, Severin Bernhard und Jochen Bauer – in der Mannschaftswertung ebenfalls auf den zweiten Platz kam, knapp hinter dem TSV Gestratz. In der Mannschaftswertung werden die 4 schnellsten Läufer jedes Vereins gewertet. Unter zwölf gemeldeten Westallgäuer Skiclubs belegte der ESV – mit Nicolas Zürn, Dominic Zürn, Jan Kaltenmair und Tobias Picker – hier einen guten fünften Platz.

Gesamtsieger wurde der 14-jährige Willi Wilfer (SC Steibis-Aach) mit 0,8-Sekunden-Vorsprung vor Tobias Schmelz (Jahrgang 1991) und Florian Bernhard (1974), beide vom TSV Gestratz. Bei den Damen war die Entscheidung knapp: Die elf besten Läuferinnen lagen innerhalb einer Sekunde. Das Podest gehörte am Ende ganz den Schülerinnen: Siegerin wurde Annika Koros (Jahrgang 2005, SC Scheidegg) vor der zwölfjährigen Fenja Jauch (TSV Gestratz) und Flores Jall (Jahrgang 2005, SC Scheidegg).

Durch das Engagement der Westallgäuer Vereine und dank des schneereichen Winters war bereits während der Saison die Beteiligung der Nachwuchsläufer beim Fotopremio.de-Kreiscup sowie zahlreichen Rennen für die Bambini-Rennläufer deutlich höher als in den Vorjahren. So gipfelte der neue Skiboom in einemTeilnehmerrekord bei den Westallgäuer Meisterschaften – dabei waren mehr als 70 Prozent der Teilnehmenden jünger als 16 Jahre.