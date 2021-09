toMotion: Zwei Altersklassensiege – Mark Jagenow sorgt für Kuriosum

Viele Fahrer von toMotion Racing black by tusk sind am vergangenen Wochenende bei verschiedenen Rennen im In- und Ausland an den Start gegangen. Für die Bilanz müssen sich die Teammitglieder vom Lindauer Mountainbike-Rennstall nicht schämen.

Niklas Gathof erkämpfte sich bei der deutschen Juniorenmeisterschaft Cross Country den 21. Platz. Gwenda Rüsing trug beim Zwei-Stunden-Rennen „Grüne Hölle“ in Freisen den Sieg bei den Seniorinnen davon. Ebenso landete auch Jürgen Langhans einen Alterklassensieg: Er siegte auf der 21-Kilometer-Strecke der „World Games of Mountainbiking“ im österreichischen Saalbach-Hinterglemm in der Klasse Senior Masters Men. Mark Jagenow nahm am Samstag als Vorbelastung für den Schwarzwald Bike-Marathon am Bergzeitfahren „Schauinslandkönig“ teil und erreichte Rang vier seiner Alterskategorie.

Das Feld von hinten rollte wieder einmal Niklas Gathof auf. In der hessischen Kleinstadt Gedern ging der Mountainbiker aus Amtzell bei den deutschen Meisterschaften im Cross Country von weit hinten ins Rennen. So bekam er im 48-köpfigen U19-Teilnehmerfeld den 35. Startplatz zugewiesen. Bereits in der ersten Runde machte er aber mehrere Plätze gut, er kämpfte sich unter die besten 20 Juniorenfahrer vor. Allerdings endete dann seine Aufholjagd. „Mir ist nach einer Steinpassage meine Kette vom Kettenblatt gefallen“, wird der 18-Jährige in der toMotion-Mitteilung zitiert. „Ich bekam die Kette recht schnell wieder drauf, aber es brachte mich etwas aus dem Rhythmus und ich verlor drei Plätze.“ In den restlichen zwei Runden überholte er zwei andere Fahrer und belegte so am Ende Rang 21. „Angesichts meiner derzeitigen Leistung bin ich zufrieden, auch wenn ich mein Ziel, unter den besten 20 zu landen, knapp verfehlt habe.“

Sprecher überrascht Jürgen Langhans

Gut gelaufen ist es für Gwenda Rüsing, die im saarländischen Freisen am Zwei-Stunden-Rennen „Grüne Hölle Freisen“ teilnahm. Sie bewältigte in der vorgegebenen Zeit sechs Runden auf dem 4,5 Kilometer langen Kurs mit rund 100 Höhenmetern und überquerte mit einem deutlichen Vorsprung von sechs Minuten auf die Zweitplatzierte ihrer Alterskategorie als Siegerin die Ziellinie.

Wie Rüsing schlug auch Jürgen Langhans seine Konkurrenz in der Altersklasse. Bei den „World Games of Mountainbiking“ in Saalbach-Hinterglemm entschied er sich kurzfristig für die 21-Kilometer-Distanz statt der 31-Kilometer-Strecke. Und diese Herausforderung meisterte er erfolgreich. „Meine Beine wurden zunehmend besser, auf der schnellen Abfahrt hinunter ins Glemmtal konnte man es so richtig krachen lassen“, berichtete Langhans. „Zu meiner großen Überraschung und Freude kündigte mich der Sprecher als Sieger der Senior Master Men an, im Ziel war ich nach 1:07 Stunden auf dem Gesamtrang 15.“

Mark Jagenow startete beim Bergzeitfahren „Schauinslandkönig“. Das Rennen ist nicht nach seinem Geschmack verlaufen. Ein Reifendefekt kurz vor dem Start ließ bei ihm den Puls in die Höhe schnellen, ebenso wie die Tatsache, dass er versehentlich ein Trikot seiner elfjährigen Tochter eingepackt hatte. Er entschied sich gegen die „Bauchfrei-Variante“ und ging in seinem Langarmtrikot auf die elf Kilometer lange, mit 800 Höhenmetern gespickte Strecke – laut Jagenow wirkte sich das negativ auf das Rennergebnis aus. „Der enorme Hitzestau in meinem langärmeligen Trikot hat mich sicherlich die eine oder andere Sekunde gekostet“, sagte Jagenow. So war der Mann aus Bad Säckingen mit Rang vier unter 50 Teilnehmern seiner Alterskategorie M40 nur mäßig zufrieden.