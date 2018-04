Tomotion-Zugänge feiern erfolgreichen Saison-Einstand

Gut ein Dutzend Zugänge hat das Lindauer Mountainbike-Team „Tomotion Racing by black tusk“ seit Jahresbeginn zu verzeichnen. Für zahlreiche Teammitglieder begann am vergangenen Wochenende die Rennsaison 2018. Dabei erfuhren sich die Tomotion-Neulinge gleich mehrere Podiumsplätze, wie es in der Pressemitteilung heißt.

So standen beim Kellerwald Bike Marathon im hessischen Gilserberg sieben Tomotion-Racer an der Startlinie, beim Frühjahrsmarathon in Münsingen waren es sogar elf Mountainbiker. Zwei neuen Teammitgliedern gelang dabei ein besonders erfolgreicher Einstand: Thilo Hagendorff und Simon Hahn sicherten sich jeweils den zweiten Platz ihrer Alterskategorie. Insgesamt konnte sich das Lindauer Rennteam am vergangenen Wochenende über sieben Podiumsplatzierungen freuen.

Hagendorff, der seine erste Saison im schwarz-cyanfarbenen toMotion-Dress bestreitet, überquerte in Münsingen nach 1:27,18 Stunden die Ziellinie wurde Zweiter in der Masters 1-Kategorie freuen. „Eine Schwierigkeit war, dass ich auf der Strecke nicht wusste, wie viele Kilometer noch zu fahren waren, da keine Schilder dies anzeigten und ich ohne Tachometer fuhr“, erinnert sich der Tomotion-Fahrer. Beim Kellerwald Bikemarathon hatte sich Simon Hahn zur Teilnahme auf der Mittelstrecke (86 Kilometer, 1900 Höhenmeter) entschieden. Trotz eines Plattens an seinem Bike rettete er Platz zwei der Alterskategorie U23 ins Ziel.