Tomotion verbessert sich auf der dritten Etappe

Nach der Königsetappe des Vortages ist am Dienstag beim prestigeträchtigen Mountainbike-Rennen Transalp eine etwas kürzere Strecke auf dem Plan gestanden. Alle vier Teams von „Tomotion Racing by black tusk“ kamen laut Rennbericht mit dieser Etappe gut zurecht. Drei von ihnen gelang es sogar, sich an diesem Tag in der Gesamtwertung nach vorne zu schieben.

Vor allem David Gerstmayer und Sven Rothfuß zeigten eine starke Leistung 3:27,20 Stunden benötigten beide Tomotionfahrer für die 68 Kilometer und 2230 Höhenmeter der dritten Etappe. Damit gelang es ihnen heute, sich in der Tageswertung weiter nach vorne zu schieben auf Platz 15 und rutschten dadurch auch in der Gesamtwertung von Rang 19 auf 18.

Auch für Max Friedrich und Danièle Troesch lief es rund. Platz vier der Mixed-Kategorie war der Lohn der dritten Etappe, wodurch die beiden Tomotion-Racer auch in der Gesamtwertung wieder von sechs auf vier sprangen. Ihr Rückstand auf Platz drei der Gesamtwertung beträgt aktuell eine knappe halbe Stunde, doch vom Tagespodium trennten die beiden Biker in schwarz-cyan im Ziel dieser Etappe nicht einmal drei Minuten.

Marla Krauss fühlte sich mit ihrem Teampartner Sven Schmid deutlich besser als am Vortag. Am Ende freuten sich die beiden Tomotion-Nachwuchsfahrer über den neunten Platz in der Mixed-Kategorie, womit sie den neunten Rang in der Gesamtwertung festigen konnten.

Simon Hahn und Florian Klapper vom Lindauer Mountainbike-Rennstall bewältigten den ersten Anstieg gut, mussten jedoch am zweiten Berg kämpfen. Beide kamen schließlich auf Platz 43 der Men-Kategorie ins Ziel und stehen im Gesamtranking unverändert auf dem 41. Rang.