Tomotion-Racer schrammen am Podium vorbei

Knapp 2500 Mountainbiker sind am Wochenende beim MTB-Marathon des Riva Bike Festival am Gardasee am Start gewesen. Darunter waren 15 Mitglieder des Lindauer MTB-Rennstalls „Tomotion Racing by black tusk“. Jana Zieschank und Rico Leistner verfehlten auf der Ronda Extrema beide nur knapp einen Podestplatz.

Über vier verschiedene Distanzen und in ihrer jeweiligen Altersgruppe kämpften sie um den Sieg. Zum Podium reichte es für die Lindauer nicht. Doch können sich fünf Top-Ten-Platzierungen für „Tomotion Racing“ bei diesem harten Rennen in internationalem Umfeld durchaus sehen lassen.

Die Ronda Extrema mit ihren 90 Kilometern und über 3800 Höhenmetern verlangte den Bikern alles ab. Jana Zieschank, die in der Vorwoche beim Rennen in Kempten mit Magenproblemen zu kämpfen hatte, freute sich in Riva über „super Beine am Berg“ und konnte am Ende mit Platz vier in der Damenwertung mit einer Minute Rückstand aufs Podium durchaus zufrieden sein.

Auch Rico Leistner stellte sich der Extremstrecke und wurde auch Vierter: „Die Strecke konnte ich zügig absolvieren, am Ende hatte ich 58 Sekunden Rückstand auf Platz drei. Ärgerlich bei 5,32 Stunden Gesamtfahrzeit.“

Die anderen Tomotion-Racer entschieden sich durchweg für eine der drei kürzeren Distanzen. Max Friedrich nahm nach zwei Krankheitswochen die Ronda Piccola mit 44 Kilometern und etwas mehr als 1500 Höhenmetern in Angriff. Im Zielsprint hatte der Italiener Duilio Santoni um eine Sekunde die Nase vorne und verwies Friedrich auf Platz fünf der Herrenwertung.

Nach ihrem verkorksten Saisonauftakt beim Kellerwald-Marathon in Gilserberg war Judith Mallmann vor ihrem Start in Riva angespannt. Ihr siebter Platz in der Masters-Kategorie der Damen auf der Ronda Piccola ließ sie dann wieder Vertrauen in die eigene Leistungsfähigkeit schöpfen: „Ich schaue nun optimistischer auf die kommenden Rennen.“

Trotz zweier Stürze zeigte Oswald Ehrmann auf der Ronda Grande über 74 Kilometer und 2831 Höhenmeter eine starke Leistung und erkämpfte sich Platz acht bei den Masters Herren.