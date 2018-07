Tomotion-Mountainbiker stehen vor Schlussspurt

Von Val di Sole nach Valle del Chiese hatten die Teilnehmer der Bike Transalp 2018 am Freitag auf der sechsten und vorletzten Etappe mit 80 Kilometern und insgesamt 2800 Höhenmetern eine längere Strecke zu bewältigen. Die vier teilnehmenden Teams des Lindauer Mountainbike-Rennstalls „Tomotion Racing by black tusk“ schnitten laut Rennbericht unterschiedlich ab.

Max Friedrich und Danièle Troesch behaupteten ihren dritten Platz in der Mixed-Kategorie und machten auf ihre direkten Konkurrenten um Platz drei der Gesamtwertung weitere fünf Minuten gut. Frie Beide waren erneut gut unterwegs und hatten zeitweise sogar Anschluss an die Gesamt-Zweiten. Unterwegs hatten sie nicht nur mit den Anstiegen, sondern auch mit dem Wetter zu kämpfen: Gegen Ende der Etappe begann es zu regnen, im Ziel folgte ein Wolkenbruch wurde. Dennoch hatten beide Tomotion-Racer am Ende ihr drittes Tagespodium in Folge in der Tasche.

Auch David Gerstmayer und Sven Rothfuß mussten auf der Schlussetappe witterungsbedingt kämpfen. Sie kamen nach 4:07,46 Stunden als 14. ins Ziel, ihr Rückstand auf Platz 13 der Gesamtwertung beträgt nur gut zwei Minuten. Läuft das Rennen für die beiden Tomotion-Youngster zum Abschluss am Samstag gut, könnten sie sich auf der Etappe von Valle del Chiese nach Arco noch Rang 13 der Men-Gesamtwertung holen.

Für Marla Krauss und Sven Schmid scheint mit Rang neun der Mixed-Gesamtwertung vor der Schlussetappe eine Top-Ten-Platzierung möglich zu sein. Zur nachfolgenden Konkurrenz haben sie aktuell einen Vorsprung von rund 25 Minuten, nach vorne beträgt der Abstand eine knappe Stunde. Vor allem auf den ersten elf Kilometern konnte sich das Tomotion-Duo an mehreren Mixed-Teams vorbeischieben und sich dadurch eine gute Ausgangslage am ersten langen Anstieg verschaffen. Es war der Grundstein für die schlussendlich gute Platzierung.

Simon Hahn und Florian Klapper verloren nach einem technischen Defekt viel Zeit und kamen mit 20 Minuten Abstand auf Tagesrang 46 ins Ziel, was aktuell den 40. Platz im Men-Gesamtklassement bedeutet.