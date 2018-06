Tomotion-Fahrer zeigen starke Leistung

Beim Lautertal Bikemarathon haben sieben Teammitglieder des Lindauer MTB-Rennstalls Tomotion Racing by black tusk teilgenommen, die allesamt unter die Top-Ten ihrer jeweiligen Alterskategorie fuhren. Im niederbayerischen Tittling steuerten Dennis Hussner und Martin Schätzl zwei weitere Top-Ten-Plätze zum Teamergebnis bei: Hussner wurde Gesamt-Fünfter auf der Mittelstrecke, Schätzl Gesamt-Achter auf der Langstrecke.

Einstellige Temperaturen, aber eine trockene Strecke erwarteten die Teilnehmer des Lautertal Bikemarathons am vergangenen Sonntag auf der Schwäbischen Alb. Auf der Langstrecke standen mit Sven Schmid, Patrick Gall und Raphael Schäfer drei Tomotion-Racer am Start. Sven Schmid, der mit Abstand jüngste Teilnehmer auf der Langstrecke, hatte sich erstmalig eine Distanz über mehr als 80 Kilometer und 2217 Höhenmeter ausgesucht.

In Absprache mit seiner Trainerin Andrea Potratz von der Lindauer Tomotion GmbH hatte er sich vorgenommen, „an der Schwelle“ zu fahren und sich das Rennen gut einzuteilen. Eine Strategie, die ihm auch gelang – bis er sich gegen Ende der dritten Runde zu einer Aufholjagd verleiten ließ, die ihn an die Grenzen seiner Leistungsfähigkeit brachte. Lohn der Mühen war für das knapp 17-jährige Nachwuchstalent der Sieg in der Kategorie Junioren und Platz 24 in dem 61 Starter umfassenden Fahrerfeld der Langstrecke. Sein Teamkollege Patrick Gall ging mit schlechter Vorbereitung auf die Langstrecke: Ihm steckten noch mehrere Hundert Radkilometer in den Beinen, die er über das verlängerte Wochenende des 3. Oktober hinweg mit seiner Familie zurückgelegt hatte. Dass es von Samstag auf Sonntag spät geworden war, kam erschwerend hinzu. Am Ende war Gall trotz aller Widrigkeiten schnellster Tomotion-Fahrer und fuhr nach 3:48:41 Stunden als Gesamt-Zehnter und Vieter seiner Alterskategorie Senioren 2 über die Ziellinie. Knapp zwei Minuten später kam Raphael Schäfer ins Ziel, der nur drei Wochen nach einem schweren Rennunfall mit Kieferbruch ins Renngeschehen zurückkehrte. Er erkämpfte sich Platz fünf bei den Senioren 2.

Michael Morgenroth und Manuela Bauder hatten sich für die Mittelstrecke mit 55 Kilometer und 1478 Höhenmeter entschieden. Morgenroth ging mit einer Erkältung ins Rennen, die ihm gegen Ende spürbar zu schaffen machte. Nichtsdestotrotz fuhr der Gäufeldener bei den Senioren 2 auf Platz sieben. Seine Teamkollegin Manuela Bauder erkämpfte sich bei den Mittelstrecke-Damen mit Gesamtrang drei einen verdienten Podiumsplatz.

Guter dritter Platz

Zwei weitere Tomotion-Racing-Damen waren auf der Kurzstrecke unterwegs. Bei den Seniorinnen 1 erreichte Anna Böhm, die wegen vergessener Radschuhe in Winterstiefeln starten musste, Platz drei und wurde Gesamt-Vierte. Gabi Scheu fuhr bei ihrem vorletzten Saisonrennen auf Rang zwei der Seniorinnen 2 und freute sich über Gesamtrang achtin dem 35 Teilnehmerinnen umfassenden Feld.

Im niederbayerischen Tittling standen Martin Schätzl und Dennis Hussner auf der Starterliste des Woidmann MTB Marathons. Bei Regen und Kälte ging Schätzl gesundheitlich angeschlagen auf die Strecke und konzentrierte sich darauf, ein konstantes Rennen zu fahren. Nach 75 Kilometer und rund 2100 Höhenmetern erreichte er auf Platz zwei der Herren-Hobby-Kategorie das Ziel. Auf der Mittelstrecke fand Dennis Hussner bei den fast winterlichen Bedingungen nur langsam ins Rennen. Am Ende überraschte er sich selbst mit Platz fünf der Mittelstrecken-Gesamtwertung. (lz)