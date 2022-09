toMotion-Fahrer erleben gute Rennen und besonderes Fairplay

Der August hat den Fahrerinnen und Fahrern des Lindauer Mountainbike-Rennstalls toMotion Racing wieder etliche Erfolgserlebnisse gebracht.

Bei hochsommerlichen Temperaturen startete Mark Jagenow laut Mitteilung zu einem seiner Saisonhöhepunkte: dem viertägigen Etappenrennen Bike-Giro im Schwarzwald. Er erlebte ein abwechslungsreiches Rennen mit einem Tiefpunkt am zweiten Tag, einem Temperatureinbruch sowie einer Reifenpanne bei Etappe drei und Wertschätzung mit Fairplay auf der Schlussetappe. Dort wartete Jagenow nach einem Trail auf seinen Widersacher um die Podestplätze, Julian Vogler, der ihm dann im Gegenzug bei der gemeinsamen Zielankunft Platz zwei der Tageswertung überließ. So konnte sich der 41-Jährige aus Bad Säckingen über zwei zweite und zwei dritte Plätze in den Tageswertungen sowie Rang drei im Gesamtklassement freuen. Sein toMotion-Teamkollege Thore Perske war über die 256 Kilometer und 7110 Höhenmeter nur sechs Minuten langsamer als Jagenow und erkämpfte sich in der Elite-Kategorie Rang 32.

Eine Fahrerin drängt den Lindauer von der Strecke

Eine Woche später entschied sich Jagenow spontan zu einem Start bei der Eiger Bike Challenge, musste wegen der späten Anmeldung und fehlender Referenzen jedoch aus dem zweiten Startblock auf die 50 Kilometer lange Strecke mit 2500 Höhenmetern gehen. Den ersten Anstieg über 500 Höhenmeter bewältigte er an der Spitze seines Starterfeldes. „Ich fühlte mich extrem gut und konnte bis auf einen Fahrer alle anderen distanzieren“, erinnert er sich. In einer Abfahrt wurde er jedoch von einer Fahrerin des ersten Startblocks abgedrängt und stürzte schwer. Trotz zahlreicher Prellungen und Schürfwunden entschied sich der toMotion-Racer zur Weiterfahrt und war im Ziel überrascht über seinen vierten Platz in der Alterskategorie.

Ähnlich war es Evgeny Sidorenko ergangen. Auch er stand im Abstand von sieben Tagen bei zwei schweren Rennen am Start. Zunächst bewältigte er auf der M2-Strecke des Montafon Marathons 65 Kilometer und 2400 Höhenmeter in 3:24 Stunden und verfehlte als Vierter seiner Altersklasse mit wenigen Minuten Rückstand auf Platz drei nur knapp das Podium. Beim Ischgl Ironbike entschied er sich eine Woche später für die Distanz mit 58 Kilometern und 2580 Höhenmetern. Die Berge verlangten ihm alles ab: Steigungen von durchschnittlich zehn Prozent, mit Spitzenwerten von über 25 Prozent, hinauf zum Idjoch. Selbst den abschließenden Trail hinunter zum Ziel konnte der toMotion-Fahrer aus Erschöpfung nicht mehr so recht genießen. Umso größer war dann seine Freude über Platz zwei der Masters-Kategorie.

Drei schwere Rennen für die Französin von toMotion

Für Danièle Troesch hielten die vergangenen vier Wochen drei Rennen bereit. Zunächst stellte sich die Langstrecken-Spezialistin den Herausforderungen des Alta Valtellina Bike Marathons über 100 Kilometer und 3260 Höhenmeter. Nach knapp sieben Stunden Fahrtzeit kam sie als achte Frau ins Ziel und freute sich über Platz zwei ihrer Alterskategorie. Mitte August startete die Französin auf der Halbmarathondistanz des Neustadt Bike Marathons und holte sich über 51 Kilometer und 1300 Höhenmeter den Sieg bei den Master2-Damen. Auch beim Sigma Bike Marathon in Bad Salzig entschied sich Troesch eine Woche später für den Halbmarathon. In einem schnellen Rennen, das hauptsächlich über Asphalt und Schotter führte, landete Troesch mit siebenminütigem Rückstand aufs Podium auf Rang vier.

Norbert Fischer hatte sich Anfang August mit dem M3 die Extrem-Strecke des Montafon Marathons vorgenommen. „Das Feld wurde alsbald weit auseinander gezogen, sodass ich fast die ganze Strecke alleine unterwegs war“, erinnert sich der 59-Jährige. Trotz eines Sturzes bewältigte er die 132 Kilometer und 4200 Höhenmeter in 8:46 Stunden und kam auf Rang acht der Master 3-Alters.