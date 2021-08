toMotion: Evgeny Sidorenko mit deutlicher Verbesserung zum Vorjahr

Mit positiven Erinnerungen startete Evgeny Sidorenko in diesem Jahr zum zweiten Mal bei den Mouflon Tracks in Polen. Und nachdem der Fahrer des Lindauer Mountainbike-Rennstalls toMotion Racing by black tusk schon bei seinem Debüt im Jahr 2020 mit Platz drei für seine sehr konstante Leistung belohnt wurde, legte er diesmal sogar noch etwas obendrauf. In dem stärker umkämpften dreitägigen Etappenrennen – täglich wechselte das Podium – freute sich der Tettnanger Sidorenko am Ende über Platz zwei in seiner Altersklasse M3. Gegenüber dem Vorjahr war das eine deutliche Steigerung: Neben der verbesserten Platzierung verringerte der gebürtige Russe seine Gesamtfahrzeit um fast 15 Minuten.

Am Sieger der M3-Kategorie, dem Polen Krzysztof Cywinski, führte in diesem Jahr kein Weg vorbei. Um die weiteren Plätze bei den 30- bis 39-Jährigen, denen auch Sidorenko angehörte, gab es spannende Duelle auf der Strecke. Der toMotion-Fahrer präsentierte sich in guter Form. Ihm gelang es an allen drei Tagen, ein starkes Rennen zu fahren und mit der Spitze mitzuhalten. So erreichte er täglich eine Top-Ten-Platzierung in der Gesamtwertung des 186-köpfigen Teilnehmerfeldes.

Rang zwei verteidigt

Auf der ersten Etappe (46 Kilometer, 1340 Höhenmeter) hielt Sidorenko sogar noch mit dem späteren Sieger seiner Altersklasse, Cywinski, mit. „Er fuhr nur mit vierzig Sekunden Rückstand auf Cywinksi über die Ziellinie und sicherte sich Platz zwei in der M3-Kategorie. Im Nachhinein stellte er fest, dass er seine Zeit im Vergleich zum Vorjahr um sieben Minuten verbessert hatte“, heißt es in der Mitteilung von toMotion.

Auch auf der zweiten Etappe (45 Kilometer, 1065 Höhenmeter) war Sidorenko schneller unterwegs: diesmal allerdings nur vier Minuten. Es reichte zu Rang drei, die beiden Polen Cywinski und Michal Siekierski dominierten diesen Rennabschnitt. Dennoch ging der Tettnanger mit einem zweieinhalbminütigen Vorsprung in der Gesamtwertung auf den Polen Siekierski in die dritte Etappe – zu bewältigen waren für die Teilnehmer 47 Kilometer und 1180 Höhenmeter. Sidorenko setzte sich zum Ziel, seinen zweiten Platz zu verteidigen. Anders als auf der zweiten Etappe schaffte er es diesmal, an seinem Kontrahenten Siekierski dranzubleiben und obwohl der toMotion-Fahrer nur als Vierter mit einer Sekunde Rückstand aufs Tagespodium ins Ziel kam, genügte diese Leistung, um den zweiten Platz in der Gesamtwertung zu behalten.