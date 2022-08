toMotion dominiert bei den Stundenrennen

Für die Teammitglieder des Lindauer Mountainbike-Rennstalls toMotion Racing by black tusk stand der Monat Juli im Zeichen der Stundenrennen. Vier Rennen über sechs, zwölf und 24 Stunden fanden in den vergangenen vier Wochen statt und bei jedem von ihnen standen Radfahrer im schwarz-cyanfarbenen Trikot auf dem Podium. Besonders erfolgreich verlief das Zwölf-Stunden-Rennen in Külsheim, bei dem die Plätze eins bis drei der U50-Kategorie von Mike Woland, Daniel Bürgin und Christian Ludewig belegt wurden. Heiko Röhrig komplettierte das starke Teamergebnis mit Platz zwei bei den Ü50-Herren. Außerdem gab es viele weitere Plätze auf dem Treppchen.

Der Stundenrennen-Marathon im Monat Juli begann für das Team toMotion Racing by black tusk am Sonntag, 10. Juli, mit den sechs Stunden am Breitbrunnen in Unterkirnach. Fünf toMotion-Racer gingen als Solofahrer auf die Strecke, die pro Runde 7,5 Kilometer und circa 140 Höhenmeter zu bieten hatte. Am Ende stand Mike Woland nach 22 Runden als erfolgreichster Teamfahrer mit Platz drei der Gesamtwertung auf dem Podium. In der Teamwertung sprang für die fünf Fahrer von toMotion in Unterkirnach ebenfalls der dritte Rang heraus.

Bereits eine Woche später absolvierte Woland sein erstes Rennen über zwölf Stunden. In Külsheim nahmen zudem auch die toMotion-Fahrer Daniel Bürgin, Christian Ludewig und Heiko Röhrig teil. Hoch motiviert war vor allem Woland. „Gleich von Beginn an setzte ich mich an die Spitze und versuchte, meinen eigenen Rhythmus zu fahren“, wird er in der toMotion-Mitteilung zitiert. Bereits nach zwei Stunden hatte er sich einen komfortablen Vorsprung herausgearbeitet, den er bis zum Schluss halten sollte. Als einziger Teilnehmer schaffte er 25 Runden und wurde nach 253 Kilometern und 4850 Höhenmetern mit Platz eins der U50-Wertung belohnt, gefolgt von Daniel Bürgin und Christian Ludewig auf den Plätzen zwei und drei – das Podium war damit fest in toMotion-Hand. Röhrig landete auf dem zweiten Platz in der Ü50-Kategorie.

Dennis Sczudlek beißt auf die Zähne

Am selben Wochenende kämpfte sich Dennis Sczudlek durch die 24 Stunden des Rad-am-Ring-Rennens. „Vom Start weg hatte ich super Beine, mental war ich bei hundert Prozent“, berichtete er. „In Runde neun passierte dann jedoch der Super-GAU: In der Boxengasse wurde ich von einem Rennradfahrer abgeräumt. Asphaltvollbremsung mit der rechten Gesichtshälfte.“ Vom Sanitätsteam notdürftig zusammengeflickt, entschied sich Sczudlek trotz seiner Verletzungen zum Weiterfahren. Doch der Unfall machte sich nach 23 Uhr „mehr als deutlich bemerkbar“. Mit geprellter Schulter und zunehmend anschwellendem Knie arbeitete sich Sczudlek Runde um Runde nach vorne, um das Rennen schließlich nach 391 Kilometern und mehr als 7000 Höhenmetern uneinholbar auf Platz eins seiner Altersklasse liegend zu beenden.

Ende Juli folgte dann die Zwölf-Stunden-Europameisterschaft in Dießen. Wieder war Mike Woland als Solofahrer mit von der Partie. Er quälte sich und belegte nach 260 Kilometern und 5600 Höhenmetern (38 Runden) Platz drei in der Gesamtwertung. Sein Teamkollege Arno Rottler erreichte als Solofahrer mit 30 gefahrenen Runden Platz vier seiner Alterskategorie. Christian Ludewig, Xaver Bochtler, Carsten Gundlach und Jan Finster traten in Dießen als Viererteam an und freuten sich am Ende mit weniger als drei Minuten Rückstand aufs Podium über Platz vier.

Mark Jagenow mit Altersklassensieg

Auch außerhalb der Stundenrennen fuhren Teammitglieder von toMotion Racing by black tusk im Juli einige schöne Erfolge ein. Beim dreitägigen Etappenrennen Engadin Bike Giro finishte Mark Jagenow auf den ersten beiden Etappen jeweils auf Rang drei. Bei der Schlussetappe passte dann alles und der toMotion-Fahrer holte sich den Tagessieg. Beim Montafon Marathon wählte er am letzten Juliwochenende die M1-Strecke mit 45 Kilometern und 1250 Höhenmetern, die er auf Rang drei der Gesamtwertung und Platz eins seiner Altersklasse beendete. Sein Teamkollege Evgeny Sidorenko hatte beim M2 Montafon Marathon 65 Kilometer und 2400 Höhenmeter zu bewältigen und erreichte nach 3:24,02 Stunden Rang vier der Master1-Kategorie.

Jürgen Langhans hatte sich beim Pfronten Bike Marathon für die Kurzdistanz mit 26 Kilometern und satten 840 Höhenmetern entschieden und erwischte einen perfekten Renntag. Mit über drei Minuten Vorsprung kam er nach 1:24,04 Stunden auf Platz zwei als Sieger der M50-Kategorie ins Ziel. Eine Woche später erkämpfte er sich im tschechischen Zadov beim Kolo pro Zivot Bike Marathon in einem sehr starken Teilnehmerfeld Rang fünf seiner Altersklasse und nahm am folgenden Tag zum „Ausrollen“ noch am Arber-Radmarathon über 170 Kilometer und 2400 Höhenmeter teil.