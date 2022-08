Tötung einer 32-Jährigen in Bludenz: Ehemann gesteht die Tat

Eine 32-Jährige ist am Dienstagabend in Bludenz (Vorarlberg) tödlich verletzt worden. Der mutmaßliche Täter, der getrennt von der Frau lebende Ehemann, ist festgenommen worden und hat bereits gestanden, wie der ORF berichtet. Die Vernehmung des 36-Jährigen laufe gerade.

Laut ersten Informationen soll der Mann der Frau am Dienstagabend gegen 20.30 Uhr mehrere Messerstiche vor allem in den Oberkörper versetzt haben. Die Frau starb noch am Tatort.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürfte es zunächst einen telefonischen Streit zwischen den Eheleuten gegeben haben, wie der ORF schreibt. Dabei soll es nach Angaben des Tatverdächtigen, um die Betreuung der gemeinsamen Kinder gegangen sein.

Mann war wegen Drohungen bereits in Haft

Der Tatverdächtigte suchte kurz darauf gegen 20.30 Uhr die Wohnadresse der Frau auf. Beim Verlassen des Wohnhauses dürfte sie noch im Eingangsbereich attackiert worden sein und wurde durch mehrere Messerstiche in Bauch und Oberkörper tödlich verletzt.

Nachbarn hörten die Schreie und kamen zur Hilfe. Die Reanimationsversuche der Nachbarn und der Einsatzkräfte waren aber erfolglos. Beamte nahmen den Mann nahe des Tatorts fest. Die Hundestreife „Tasso“ fand kurz darauf das Messer in der Nähe des Hauses.

Es war wohl nicht der erste Streit zwischen den Eheleuten, der Täter sei amtsbekannt, heißt es, auch Polizeieinsätze soll es schon gegeben haben. Der Mann ist mehrfach vorbestraft und war zuletzt auch wiederholt wegen Gewalt und Drohungen gegenüber seiner Ehefrau in Haft.

Seit 2015 wurde dem Mann bereits vier Mal ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen. Nach seiner letzten Haftentlassung habe er getrennt von seiner Familie gelebt, aber noch Kontakt zu den drei minderjährigen Kindern gehabt, sagt Philipp Stadler vom Landeskriminalamt Vorarlberg. Wo die Kinder zum Tatzeitpunkt gewesen sind, ist noch nicht ganz klar. Ein Kleinkind soll die Tat aber direkt mitbekommen haben.