Tödlicher Unfall: Vierjähriges Kind fällt beim Spielen ins Wasser

Ein vier Jahre altes Kind ist am Sonntagnachmittag in Nenzing in Vorarlberg tödlich verunglückt. Das Kind hielt sich mit Verwandten am Ufer der Meng auf, wo es im Wasser spielte. Laut Polizeibericht fiel das Kind dabei aus unbekannter Ursache ins Wasser und wurde von der Strömung mitgerissen.

Versuche, das Kind aus dem Wasser zu ziehen, schlugen fehl. Die verständigten Rettungskräfte konnten das Kind erst rund 1,7 Kilometer weiter flussabwärts aus der Meng holen. Sie begannen sofort mit der Reanimation, bis der Rettungshubschrauber eintraf und das Kind ins Landeskrankenhaus Feldkirch brachte. Dort starb das Kind jedoch ein paar Stunden später.