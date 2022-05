Tödlicher Alpinunfall in Götzis – 35-Jährige stürzt ab und stirbt

Der Wanderausflug zweier Frauen in Götzis endete am Freitag, 29. April, tödlich für eine der beiden. Nach den bisherigen Ermittlungen der Landespolizeidirektion Vorarlberg unternahmen die beiden Bregenzerinnen gegen 18.30 Uhr einen Kletterausflug und beabsichtigen, den Örfla-Klettersteig in Götzis zu begehen.

Sie wanderten demnach entlang des Emmebaches und stiegen schließlich in den Klettersteig ein. Als sie an der Schlüsselstelle, einer etwa 15 Meter hohen, senkrechten Felswand angekommen waren, entschlossen die beiden Frauen, sich zu trennen. Während die 35-jährige die Stelle durchstieg, wartete die andere am Felsfuß. Auf dem Rückweg, einem markierten Wanderweg, dürfte sich die 35-jährige orientiert haben, wie sie von der gegenüberliegenden Seite der Schlucht wieder zu ihrer Freundin gelangen könne.

Über eine Rinne gestürzt

Zu diesem Zweck durchstieg sie einen Weidezaun und begab sich zur Felskante. Folglich stürzte sie gegen 20 Uhr über eine Rinne und schließlich über eine Felswand ab, wobei sie sich tödliche Verletzungen zuzog. Nachdem die Frau nicht beim vereinbarten Treffpunkt erschien, begann die am Felsfuß verbliebene Begleiterin mit weiteren zwei nachträglich hinzugekommenen Kletterern die Suche nach der 35-jährigen, welche erfolglos verlief.

Sie nahmen an, dass die 35-Jährige selbstständig die Heimreise angetreten hatte. Nachdem kein Kontakt hergestellt werden konnte, erfolgte am Folgetag in der Früh die Alarmierung der Rettungskräfte. In weiterer Folge wurde eine Suchaktion veranlasst. Der Leichnam konnte um 10.19 Uhr von der Bergrettung Hohenems aufgefunden und geborgen werden. Im Einsatz waren 25 Personen der Bergrettung Hohenems, ein Flächenspurhund der Bergrettung Rankweil, fünf Feuerwehrkräfte aus Götzis, der Polizeihubschrauber Libelle, zwei Beamte der Alpinpolizei und zwei Beamte der Polizeiinspektion Götzis.