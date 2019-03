Todesfall überschattet Tagung der Landessynode

Ein Todesfall hat die Frühjahrstagung der bayerischen Landessynode in Lindau überschattet: Johannes Taig, Pfarrer aus Hof, ist am Montag wenige Meter vor der Inselhalle zusammengebrochen. Er konnte nicht mehr wiederbelebt werden. Die Synode brach daraufhin ihre Beratungen für diesen Tag ab. Am Dienstag wurde die Tagung fortgesetzt. Auf dem Platz von Johannes Taig brannte eine Kerze. „Er ist nach Hause gegangen“, sagte der stellvertretende Vorsitzende der Landessynode Hans Stiegler vor dem Kirchenparlament und spielte damit auf eine Predigt des Hofer Theologen an, in der er sagte: „Dein Leben ist keine Reise in den Tod und ins Nichts, sondern ein Heimweg.“ Dass die Tagung fortgesetzt wird, wäre im Sinne des Verstorbenen gewesen, betonte Stiegler. Am Mittwoch wird die Synode mit einer Trauerandacht in St. Stephan Abschied von Pfarrer Taig nehmen.