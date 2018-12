Tochter einer Lindauer Bäckerdynastie wird 95

Wenn das Wetter mitmacht, geht sie noch immer gerne eine Runde spazieren, auch gerne um den Kleinen See: Helga Metzger, die ihren 95. Geburtstag feierte. Ihren Mädchennamen Kaltschmidt kann der aufmerksame Passant in der Maximilianstraße entdecken, oben an der Brodlaube taucht er auf. Auch auf dem Alten Friedhof ist er zu entdecken. Also entstammt die Helga einer alten Lindauer Bäckerdynastie, obwohl sie selbst erst im Alter von drei Monaten nach Lindau gekommen war.

Geboren ist Helga in Mindelheim. In Lindau dann wohnte die Verwandtschaft in der Fischergasse und in der Hinteren Fischergasse. Im Martha-Stift, dem heutigen Altenheim, in dem sie mittlerweile lebt, war sie einst zur Schule gegangen und lernte Hauswirtschaft. Damals dachte sie natürlich keine Sekunde daran, dass sie dereinst mal hier leben würde.

Doch zunächst arbeitete sie bei der Stadt in der Kämmerei. Oberbürgermeister Gerhard Ecker, der als offizieller Gratulant gekommen war, staunte nicht schlecht über all die Namen von Kämmerern, die in seiner Verwaltung mal gearbeitet hatten, weit vor seiner Zeit natürlich, und von denen er noch nie gehört oder gelesen hat. 18 Jahre war sie dort im Vorzimmer des Kämmerers tätig, verließ dann aber die Verwaltung und Lindau, um nach Hamburg zu ziehen, wo sie einen Buchhändler geheiratet hatte. Aufgrund der schwierigen Wohnungssituation aber zog es die beiden bald weg. So kamen sie nach Tübingen, wo er in der Universitätsbuchhandlung Arbeit fand, sie hingegen bei der DAK unterkam.

Jahre später zog sie ihrem zweiten Mann nach Konstanz hinterher, dort war er beim Fernmeldeamt. Zu dieser Zeit hatte sie aber schon ihre Wohnung im Alpengarten, wohin die beiden schließlich übersiedelten, als er in den Ruhestand ging. Seit März 2015 lebt Helga Metzger nun im Maria-Martha-Stift, „wo es mir sehr gut gefällt“, wie sie betont. Anne Franke fügt hinzu, dass sich Helga Metzger auch im Heimbeirat engagiert. Allerdings vermisst sie das Gedächtnistraining, gesteht sie bei dieser Gelegenheit der Heimleiterin gegenüber. Die weiß um das Problem und stellt eine Lösung in Aussicht. Was Helga und ihren Neffen Heiner, der extra zu ihrem Geburtstag aus Hamburg angereist war, freut. „Er kommt jedes Jahr“, freut sich das Geburtstagskind, und sein Neffe gesteht, dass er auch im Sommer gerne kommt, „immer zum Stadtfest“.

Zu viel Gedränge beim Lindauer Stadtfest

Da geht sie aber nicht mehr mit, das ist ihr zu laut und es sind dann einfach zu viele Leute, die sich da rumdrängen. Da geht sie lieber alleine ihre Runden, wenn immer das Wetter mitspielt. Und wenn nicht, hat sie einen vollen Stundenplan. Denn schließlich rostet, wer rastet. Und von Rost ist bei der agilen, munteren und zierlichen Frau nichts zu spüren, schon gar nicht, wenn es gleich in die Alte Post zum Mittagessen geht. Da kommen noch ein paar Verwandte, das ist auch schon Tradition geworden. „Und dann bin ich froh, wenn der Tag gut rumgegangen ist“, gesteht sie lachend, denn ein wenig anstrengend ist so ein Geburtstag schon, zumal man nur einmal 95 wird.